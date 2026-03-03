Yeni düzenleme resmen duyuruldu! Yüzde 10’luk hız toleransı kaldırıldı

Türkiye genelinde radar denetimlerine ilişkin önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. Uzun süredir fiilen uygulanan yüzde 10'luk hız toleransı resmen kaldırıldı. Artık hız sınırını 6 kilometre ve üzeri aşan sürücülere doğrudan cezai işlem uygulanacak.

YÜZDE 10 HIZ TOLERANSI RESMEN SONA ERDİ

Yeni düzenlemeyle birlikte radar uygulamalarında tolerans dönemi kapandı. Daha önce örneğin şehir içinde hız sınırının 82 km/s olduğu bir noktada 91 km/s'ye kadar olan hızlar tolere edilebiliyordu. Artık bu esneklik geçerli değil. 82 km/s sınırı olan bir yerde 88 km/s hızla seyreden sürücüler de ceza alacak.

AMAÇ TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK

Yetkililer, yapılan değişikliğin temel amacının trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları azaltmak olduğunu belirtiyor. Özellikle şehir içi ana arterlerde ve kazaların sık yaşandığı bölgelerde denetimlerin daha da sıklaştırıldığı ifade ediliyor.

HIZ AŞIMINA GÖRE KADEMELİ CEZA SİSTEMİ

Yeni düzenlemeyle birlikte para cezaları hız aşım oranına göre kademeli olarak uygulanacak:

6–10 km/s aşım: 2.000 TL

11–15 km/s aşım: 4.000 TL

16–20 km/s aşım: 6.000 TL

21–25 km/s aşım: 8.000 TL

26–35 km/s aşım: 12.000 TL

36–45 km/s aşım: 15.000 TL

46–55 km/s aşım: 20.000 TL

56–65 km/s aşım: 25.000 TL

66 km/s ve üzeri: 30.000 TL

Bu kapsamda hız sınırının az miktarda aşılması dahi artık doğrudan cezaya tabi olacak.

RADAR DENETİMLERİ ARTIRILDI

Sabit ve mobil radar ekiplerinin sayısı artırılırken, özellikle şehir içi güzergâhlarda yoğun denetimler yapılacağı bildirildi. Trafik ekipleri, hız ihlallerine karşı daha sıkı bir kontrol sürecinin başladığını vurguluyor.

SÜRÜCÜLERE KRİTİK UYARI

Trafik uzmanları, sürücülerin hız göstergelerini daha dikkatli takip etmeleri gerektiğini belirtiyor. Yeni uygulama hem can güvenliğini sağlamak hem de yüksek para cezalarıyla caydırıcılığı artırmak amacıyla hayata geçirildi. Sürücülerin özellikle şehir içi hız limitlerine azami özen göstermesi önem taşıyor.

