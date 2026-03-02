Belediye çalışanı iş arkadaşını öldürdü

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa kasabasında, belediye çalışanı Aziz A. (48), mesai arkadaşı Sezgin Yaman’ı (46), pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Belediyenin su işlerinde çalışan Sezgin Yaman ile aynı kurumda temizlik işçisi olarak çalışan ve aralarında husumet olduğu iddia edilen Aziz A. arasında bölgedeki bir su deposu yakınlarında tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada Aziz A., yanında getirdiği pompalı tüfekle mesai arkadaşı Sezin Yaman'a ateş etti.
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolde, tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet ettiği Yaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, Aziz A. gözaltına alındı.
