Konya’da dondurucu gece! En soğuk ilçeler belli oldu

Konya genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, dün gece termometreleri eksi değerlere düşürdü.

Özellikle Yeniceoba'da sıcaklık -10 dereceye kadar gerileyerek gecenin en düşük değerlerinden biri kaydedildi. İl genelinde birçok ilçe ve kırsal mahallede şiddetli don olayı yaşandı.

İLÇELERDE SIFIRIN ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Merkez ilçeler dahil olmak üzere Konya'nın tamamında don etkili oldu. Cihanbeyli, Seydişehir, Karatay, Beyşehir, Derbent ve Karapınar başta olmak üzere birçok noktada sıcaklıklar -5 ila -7 derece arasında ölçüldü. Yüksek kesimlerde ise değerler daha da aşağı indi. Tarım alanlarında don riski dikkat çekerken, üreticilerin tedbirli olması gerektiği belirtildi.

GÜNDÜZLER ILIK, GECELER AYAZLI

Meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki 3-4 gün boyunca gündüz saatlerinde hava sıcaklıklarında nispeten artış yaşanacak. Ancak gece saatlerinde don olayının devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı sürücüleri uyardı.

YENİ SOĞUK HAVA DALGASI YOLDA

Yetkililer, kısa süreli ılıman havanın ardından yaklaşık 3-4 gün sonra yeni bir soğuk hava atağının Konya ve çevresinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları istendi.

(Meltem Aslan)