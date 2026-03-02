GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,01
EURO
51,71
STERLİN
59,04
GRAM
7.745,85
ÇEYREK
12.783,33
YARIM ALTIN
25.481,44
CUMHURİYET ALTINI
50.745,95
KONYA Haberleri

Konya’da dondurucu gece! En soğuk ilçeler belli oldu

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da dondurucu gece! En soğuk ilçeler belli oldu

Konya genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, dün gece termometreleri eksi değerlere düşürdü.

Özellikle Yeniceoba'da sıcaklık -10 dereceye kadar gerileyerek gecenin en düşük değerlerinden biri kaydedildi. İl genelinde birçok ilçe ve kırsal mahallede şiddetli don olayı yaşandı.

İLÇELERDE SIFIRIN ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Merkez ilçeler dahil olmak üzere Konya'nın tamamında don etkili oldu. Cihanbeyli, Seydişehir, Karatay, Beyşehir, Derbent ve Karapınar başta olmak üzere birçok noktada sıcaklıklar -5 ila -7 derece arasında ölçüldü. Yüksek kesimlerde ise değerler daha da aşağı indi. Tarım alanlarında don riski dikkat çekerken, üreticilerin tedbirli olması gerektiği belirtildi.

GÜNDÜZLER ILIK, GECELER AYAZLI

Meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki 3-4 gün boyunca gündüz saatlerinde hava sıcaklıklarında nispeten artış yaşanacak. Ancak gece saatlerinde don olayının devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı sürücüleri uyardı.

YENİ SOĞUK HAVA DALGASI YOLDA

Yetkililer, kısa süreli ılıman havanın ardından yaklaşık 3-4 gün sonra yeni bir soğuk hava atağının Konya ve çevresinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları istendi.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER