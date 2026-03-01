Selçuklu’da Sertaç abi çocuklarla “Kardeşlik Buluşması’’nda bir araya geldi

Selçuklu Belediyesi çocuklara sosyal ve kültürel etkinlikler yapmaya devam ediyor. “Sertaç Abi“ ismi ile bilinen YouTuber Sertaç Güngör çocuklar ile “Kardeşlik Buluşması“ etkinliğinde bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi sosyal faydayı ve toplumsal sorumluluğu artırma amacıyla düzenlediği kültür-sanat faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda "Sertaç Abi" ismiyle YouTube'da eğitici ve açıklayıcı oyun video içerikleri sunan Sertaç Güngör, Selçuklu Merkez Camii'nde "Kardeşlik Buluşması" için çocuklarla bir araya geldi.

YouTube'da eğitici ve bilgilendirici oyun içerikleriyle milyonlara ulaşan Sertaç Abi'nin programı çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi gördü.

Program boyunca çocuklarla milli ve manevi değerler üzerine samimi bir sohbet gerçekleştiren Sertaç Abi sosyal medya ve internet kullanımında karşılaşılabilecek zararlı içeriklere dikkat çekti.

Dijital dünyanın imkanlarını doğru ve bilinçli kullanılması konusunda önemli mesajlar verdi. Soru-cevap şeklinde ilerleyen buluşmada çocukların merak ettikleri sorulara içtenlikle yanıt veren Güngör, esprili diyaloglarıyla programda renkli ve neşeli anlar yaşanmasını sağladı.

YouTuber Güngör: "Selçuklu Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği etkinlikler tüm illere ve belediyelere örnek gösterilebilir"

Selçuklu Belediyesi'nin çocukları önceleyen etkinliklerinin örnek gösterilecek nitelikte olduğuna vurgu yapan YouTuber Sertaç Güngör: " Konya'da Ramazan'ın gelişi üç ayların başlangıcında Şivlilikle başlıyor Konya'da. Ben de her sene Şivliliğe geliyorum. Gittiğim her yerde de Konya'nın bu Şivlilik geleneğini anlatıyorum. Hatta geçen ekranlarda da anlattık. Şimdi de bunu Ramazan'ın içinde bir cami buluşmasıyla aslında zirveye taşımış oluyoruz. Bu zamana kadar işte böyle ara ara Konya'da cami buluşması oluyor ama genelde salon buluşmaları yapıyorduk. Şimdi bunu camide yapmak, Selçuklu Merkez Camisi'nde yapmak çok iyi oldu. Zaten daha program başlamadan içerisi dolmuş. O yüzden Konya'nın bu hem 3 aylar, hem Ramazan'la alakalı çocuklarla yaptıkları şeyler, diğer tüm illere ve belediyelere örnek olacak cins de yani. O yüzden ben çok teşekkür ederim. Manevi meselelerde, dini meselelerde Konya hep önde. Yani toplum olarak da bu konuda çok bilinçliler ve Mevlana Hazretlerinin de bereketi çocuklar da buna çok hevesli. Yani ben ne zaman Konya'ya gelip böyle bir buluşma yapsam, böyle bir etkinlik yapsam bizim hep salonlar doluyor, camiler doluyor. Yani bu çocukların da buna bir yatkınlığı olduğunu gösteriyor. O yüzden Selçuklu da bunu iyi yapıyor. Yani bunu iyi değerlendiriyor ve devam ettiriyor. Zaten Şivlilik bunun zirvesi. Daha üstü yok zaten yapılan yani." diye konuştu.

Program sonunda çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Sertaç Güngör'e ilgi büyük oldu. Etkinlik, Selçuklu Belediyesi'nin çocuklara hediye dağıtımıyla sona ererken, minik katılımcılar unutulmaz bir gün yaşadı.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu