GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,92
EURO
51,91
STERLİN
59,25
GRAM
7.560,51
ÇEYREK
12.477,05
YARIM ALTIN
24.870,92
CUMHURİYET ALTINI
49.530,12
GÜNCEL Haberleri

9 yıllık sırrı JASAT çözdü! Kayıp dosyası cinayet çıktı

9 yıllık sırrı JASAT çözdü! Kayıp dosyası cinayet çıktı
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 9 yıl önce kaybolan gencin öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine, gözaltına alınan 8 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Çınar Cumhuriyet Başsavcılığınca kırsal Beşpınar Mahallesi'nde 3 Eylül 2017'de kaybolan 20 yaşındaki Osman Güler ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Özel ekip oluşturuldu

Soruşturma kapsamında, Güler'in, ağabeyinin kız kaçırması nedeniyle öldürülmek amacıyla kaçırıldığının tespit edilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından cinayetin aydınlatılması amacıyla özel ekip oluşturuldu.

JASAT tarafından yürütülen çalışmalarda şüphelilerin Güler'in ailesini farklı zamanlarda ölümle tehdit ettiği yönünde tanık beyanlarına ulaşıldı, şüphelilerin Güler'in kaçırıldığı gün mahalleye giriş çıkış yaptığı belirlendi.

8 şüpheliden 3'ü tutuklandı

9 şüpheli hakkında olay tarihinden geçmişe dönük 3 aylık HTS kaydı talep eden özel ekip, alınan kayıtlar ile verilen beyanlar arasındaki farkları ortaya koyan analiz raporu hazırladı.

Jandarma ekibince ayrıca tespiti yapılan şüpheliler için daraltılmış baz raporu alındı, şüphelilerin Güler'i öldürdükleri yönünde tape kayıtları elde edildi.

Diyarbakır, Mersin ve Adana'da 12 Şubat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda S.A, H.İ.A, M.A, A.A, M.A, Ş.A, A.A. ve E.T. gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.A, H.İ.A. ve M.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararı ile olmak üzere 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER