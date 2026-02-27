GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
2026 yılı yeni trafik cezaları: Ehliyetsiz araba kullanmanın cezası ne kadar?

2026 yılına ait trafik cezalarında, ehliyetsiz araç kullanmaya yönelik önemli yaptırımlar yer aldı. Ehliyetsiz araç kullanana 40 bin, ehliyeti elinden alındığı halde araç kullanana 200 bin lira ceza verilecek.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI NEDİR?

Resmi Gazete'de yayınlanan trafik kanunu değişikliğine göre, 2026 yılında, sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kullananlara 40 bin lira, mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da kanunda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak veya tedbiren geri alınmasına rağmen motorlu araçları kullananlara 200 bin lira idari para cezası verilecek.

Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araçları kullananlara da 200 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, motorlu araçların sürülmesine izin veren işleten de tescil plakası üzerinden 40 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

YASA MADDESİNDE NE DENİYOR?

Ehliyetsiz araç kullanma suçu, 2918 sayılı Kanunun 36. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilti:

a) Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kullananlara 40 bin Türk lirası,

b) Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da bu Kanunda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde motorlu araçları kullananlara 200 bin Türk lirası, 

c) Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araçları kullananlara 200 bin Türk lirası, idari para cezası verilir. Ayrıca, bu fıkra kapsamında motorlu araçların sürülmesine izin veren işletene de tescil plakası üzerinden 40 bin Türk lirası idari para cezası verilir.”

Kaynak: Haber Merkezi

