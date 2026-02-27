GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

BM: Güney Sudan’da 2 ayda 250 binden fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ugochi Daniels, çatışmalar ve siyasi krizin yaşandığı Güney Sudan’da sadece son 2 ayda 250 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Daniels, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Güney Sudan'da barış ve diyaloğa acil ihtiyaç duyulduğunu belirten Daniels, ev sahibi toplulukların ve hükümetin mültecileri ve geri dönenleri karşılama konusunda büyük cömertlik gösterdiğini kaydetti.

Ugochi Daniels, çatışmaların sürdüğü ülkedeki krizin çözülmesi için siyasal alanda ilerleme kaydedilmemesi halinde insani ihtiyaçların artmaya devam edeceğini söyleyerek "Sadece son 2 ayda 250 binden fazla kişi yerinden edildi. Ancak bu gelişen acil durum uluslararası alanda çok az ilgi gördü." dedi.

Güney Sudan'ın, dünyada yerinden edilmeden en çok etkilenen ülkelerden biri olmaya devam ettiğini söyleyen Daniels, ülkede yaklaşık 10 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve 2,3 milyondan fazla insanın ülke içinde yerinden edilmiş durumda olduğunu hatırlattı.

Daniels, "Uluslararası Göç Örgütü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve hükümet tarafından yürütülen ortak sınır izleme mekanizması, Sudan'da çatışmaların başlamasından bu yana Güney Sudan'a geçen 1,3 milyondan fazla insanı takip etti. Bunların çoğu şiddetten kaçan Güney Sudanlı geri dönenlerdi." ifadelerini kullandı.

Güney Sudan'daki çatışmalar

Güney Sudan'da, 2018'de imzalanan Canlandırılmış Barış Anlaşması'nın tarafları olan hükümet güçleri ile Sudan Halk Kurtuluş Ordusu-Muhalefet (SPLM-IO) arasında son dönemde bazı bölgelerde yeniden çatışmalar yaşandığı açıklanmıştı.

Olayların, Sudan Muhalefet Ordusu'nun (SPLA-IO) stratejik bir kasabayı ele geçirerek başkent Juba'ya doğru ilerleme çağrısı yapmasının ardından başladığı öne sürülmüştü.

Güney Sudan Enformasyon Bakanı Ateny Wek Ateny, 27 Ocak'ta, taraflara çatışmaları derhal durdurma ve barış anlaşmasına bağlı kalma çağrısında bulunmuş ve barış sürecini zedeleyen adımların ülkenin istikrarını tehdit ettiğini belirtmişti.

Yürütülen güvenlik operasyonlarının sivilleri korumayı amaçladığını ifade eden Ateny, BM Güney Sudan Misyonu (UNMISS) ile işbirliğinin sürdürüleceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

