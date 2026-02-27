Bill Clinton: Bilseydim Epstein’ı kendim şikayet ederdim

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nde ifade veriyor. Clinton “Epstein’ın yaptıklarından haberim olsaydı uçağına binmeyi bırakın, onu kendim şikayet ederdim” dedi.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Jeffrey Epstein ile ilişkileri nedeniyle Kongre'de sorgulanıyor.

Clinton'ın adı, ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein soruşturmasına ilişkin yayınladığı son dosyalarda sıkça geçiyor. Ancak belgelerde isminin yer almasının herhangi bir suç isnadı anlamına gelmediği vurgulanıyor.

Eski başkan, 2008'de reşit olmayan kızlara yönelik cinsel suçlardan hüküm giyen Epstein ile bağlarını bu tarihten çok önce kopardığını savunuyor.

BİLL CLINTON: EPSTEİN'IN İŞLEDİĞİ SUÇLARDAN HABERİM YOKTU

Sorgusunda Epstein'ın işlediği suçların hiçbirinden haberinin olmadığını söyleyen Bill Clinton, "Epstein'ın yaptıklarından haberim olsaydı uçağına binmeyi bırakın, onu kendim şikayet ederdim” diye konuştu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Clinton, New York'taki bir gösteri merkezinde Kongre üyelerine verdiği ifadede Epstein ile bağlantısını kabul etti, ancak milyarder iş adamının suçlarından "asla haberdar olmadığını ve ilk suç itirafından çok önce onunla olan ilişkisini kestiğini" ısrarla belirtti.

Clinton, Komite'nin sorularına, "Hiçbir şey görmedim ve hiçbir yanlış yapmadım. Geçmişe bakıldığında bile, beni asla şüpheye düşürecek hiçbir şey görmedim. Çünkü o bunu herkesten, çok uzun süre, çok iyi sakladı." sözleriyle cevap verdi.

Eski ABD Başkanı, eşi Hillary Clinton'ın bu konuyla hiçbir ilgisi olmadığı halde ifadeye çağrılmasından dolayı Komite'ye karşı duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

HILLARY CLINTON'DAN TRUMP'A ÇAĞRI

Bill Clinton'dan bir gün önce ifade veren eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Başkan Donald Trump'ın da komite önünde yeminli ifade vermesi gerektiğini söyledi.

Açılış konuşmasında, "Eğer bu komite Epstein'ın suçlarıyla ilgili gerçeği öğrenmekte ciddiyse, dosyalarda on binlerce kez adı geçen Trump'a doğrudan yemin altında soru sormalıdır.” ifadelerini kullandı.

İfadeler kapalı kapılar ardında alınırken, Clinton çifti oturumların kamuya açık ve televizyondan yayınlanmasını talep etmişti. Bill Clinton, süreci "göstermelik bir mahkeme”ye benzetmişti.

FOTOĞRAFLAR VE DOSYALAR

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan milyonlarca sayfalık dosyada, Bill Clinton'a ait daha önce görülmemiş fotoğraflar da yer aldı.

Fotoğraflardan birinde eski başkanın bir jakuzide uzanır halde olduğu, görüntünün bir bölümünün siyah bir blokla kapatıldığı görüldü. Bir başka fotoğrafta ise Clinton'ın, Epstein'ın yakın çalışma arkadaşı Ghislaine Maxwell olduğu belirtilen koyu saçlı bir kadınla birlikte yüzerken görüntülendiği aktarıldı.

Clinton, 2000'li yılların başında Clinton Vakfı'yla bağlantılı insani çalışmalar kapsamında Epstein'ın özel uçağıyla birkaç kez seyahat ettiğini kabul etmiş, ancak Epstein'ın Karayipler'deki özel adasına hiç gitmediğini söylemişti.

Kaynak: Haber Merkezi