AB: Ukrayna’nın üyeliğine ilişkin tarih vermek mümkün değil
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna’nın üyeliğine desteğin tam olduğunu ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğine dair tarih vermenin mümkün olmadığını açıkladı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4'üncü yıl dönümü kapsamında Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın da katıldığı ortak basın toplantısında konuşan von der Leyen, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ukrayna'nın üyelik yolunda hızla ilerlediğini ve gerekli reformları hayata geçirdiğini belirten von der Leyen, "Ukrayna için net bir tarih belirlemenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlıyorum. Ancak bizim açımızdan üyelik için tek başına net bir tarih vermek mümkün değil. Üyelik liyakate dayalı bir süreçtir ve ilerleme hızı aday ülkeye bağlıdır” ifadelerini kullandı.
Tarih verilemese de Avrupa'nın Ukrayna'nın yanında olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Buna rağmen Ukrayna'nın hedeflerine ulaşması için desteğimiz kesin ve nettir. Ne kadar sürerse sürsün yanınızda olacağız” dedi.
Toplantıda ayrıca, Ukrayna'ya sağlanacak 90 milyar avroluk kredi paketinin hayata geçirileceği de bir kez daha teyit edildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”