Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum: Günlük yaşam normal şekilde devam ediyor
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, kartel lideri El Mencho’ya yönelik operasyonun ardından günlük yaşamın normal şekilde devam ettiğini bildirdi.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kartel lideri El Mencho'ya yönelik operasyonun ardından ülkenin büyük bir kısmında günlük yaşamın normal şekilde devam ettiğini belirtti.
Sheinbaum, "Ulusal Savunma Bakanlığı, Meksika ordusu ile Ulusal Muhafız tarafından bu sabah gerçekleştirilen ve çeşitli yol kapatma eylemleri ile başka tepkilere yol açan operasyonu duyurdu. Tüm eyalet yönetimleriyle tam bir koordinasyon içindeyiz, bilgili kalmalı ve sakinliğimizi korumalıyız. Takdirlerimi Meksika ordusuna, Ulusal Muhafız'a, Silahlı Kuvvetler'e ve Güvenlik Kabinesi'ne iletiyorum” ifadelerini kullandı.
Sheinbaum açıklamasında, hükümet olarak ülkede barışın, güvenliğin, adaletin ve refahın sağlanması için durmadan çalıştıklarını da kaydetti.
