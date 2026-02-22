Konya merkez için kar müjdesi! TARİH VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya’nın merkez dahil 31 ilçesini kapsayan beş günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Peki, Konya’da kar yağışı ne zaman bekleniyor? İşte Konya 5 günlük hava durumu
Konya'ya kar geliyor.. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Konya'nın ilçelerine kar geliyor. Peki Konya'da kar yağışı ne zaman, Konya'da kar var mı sorularını araştırıyor. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya ve 31 ilçedeki hava tahmin raporunu paylaştı.
Meteoroloji tarih verdi!
Konya'da 25 Şubat Çarşamba günü Konya merkezde ve tüm ilçelerinde karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Buna göre dışarıda planı olanlar için dikkatli olmalarında fayda var. Yağmurluklarınızı ve şemsiyenizi yanınıza almanız önerilir.
Konya'da yarın hava nasıl olacak?
Konya'da yarınki hava durumu; sabah saatlerinde bulutlu 2°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın bulutlu 6°C, akşam saatlerinde bulutlu 6°C, gece parçalı bulutlu 3°C olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:
Bugün için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°.
Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°.
Salı Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°.
Çarşamba Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°.
