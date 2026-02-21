GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da otomobil ile servis aracı çarpıştı! YARALILAR VAR

Güncelleme Tarihi:

Konya’da otomobil ile servis aracı çarpıştı! YARALILAR VAR
Konya’da otomobil ile servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Adana Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 42 C 0744 plakalı servis aracı cadde üzerinde İ.Ş. yönetimindeki 42 AFJ 492 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada servis aracının sürücüsü A.Y. ile araçta bulunan 4 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kent genelindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

