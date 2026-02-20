Konya’da patlama! 1 ölü 1 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan askeri atış alandaki mühimmattın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ayrıntılar geliyor..
Kaynak: Haber Merkezi
