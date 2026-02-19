SOBE Vakfı’nda Gönüllü Akademisi başladı

Gönüllülük bilincini güçlendirmek ve otizm alanında doğru destek mekanizmaları oluşturmak amacıyla hazırlanan SOBE Gönüllü Akademisi programı başladı.

SOBE Vakfı Kafeteryasında düzenlenen kahvaltı ile start alan programa, Vakıf Başkanı Mustafa Ak, Başkan Yardımcısı Targun Polat, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akcan Halime Andaç Özer, Mehmet Yavaş, Süleyman Oğuz, Zerrin Özel ve gönüllüler katıldı.

"Gönüllülük, birlikte güçlenmektir”

Programda konuşan SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, gönüllülüğün yalnızca destek vermekle sınırlı olmadığını; öğrenmek, anlamak ve birlikte güçlenmek anlamı taşıdığını vurguladı. Gönüllü Akademisi'nin toplumsal dönüşüme katkı sağlayacak uzun vadeli bir adım olduğunu ifade eden Ak, bilinçli gönüllülüğün önemine dikkat çekerek, "Otizm alanında doğru bilgiyle hareket eden her gönüllü, toplumsal farkındalığın artmasına ve kapsayıcı bir yapının güçlenmesine katkı sunacaktır” dedi.

Akademi programının kısa vadeli bir eğitim süreci olmadığını belirten Ak, amaçlarının sürdürülebilir ve sistemli bir gönüllülük modeli oluşturmak olduğunu kaydetti.

"Kutsal bir iş yapıyoruz”

Çocukların ve ailelerin hikayelerini dinledikçe zaman zaman hüzünlendiklerini dile getiren Ak, buna karşın çocukların kat ettiği mesafeyi, ailelerin yüzündeki tebessümü ve raporların kalktığını görmenin büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade ederek, "Kutsal bir iş yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye'de bu alanda en çok çalışan, üretmeye ve kendini geliştirmeye devam eden kurumlardan biri olduklarını belirten Ak, bu başarının gönüllülerin desteği, ailelerin duaları ve yönetim kurulu üyelerinin katkılarıyla mümkün olduğunu söyledi.

"Bağışların her kuruşunu titizlikle takip ediyoruz”

Konya'da hayır kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının güçlü bir yapıya sahip olduğuna dikkat çeken Ak, buna rağmen zaman zaman toplum genelinde güven sarsıcı örneklerin ortaya çıkabildiğini ifade etti. Vakfın 9 yılı geride bıraktığını ve her geçen gün toplum nezdinde daha fazla kabul gördüğünü belirten Ak, destekçi ve bağışçı sayısındaki artıştan gurur duyduklarını dile getirdi.

Bağışların her kuruşunun titizlikle takip edildiğini vurgulayan Ak, "Bağışçıların desteklerini en kısa ve en verimli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıran bir kurum olma” anlayışıyla hareket ettiklerini ve bu prensiple çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Her tamamlanan projenin ardından yeni ihtiyaç alanlarının ortaya çıktığını ve vakfın bu alanlara yönelerek hizmet kapsamını genişlettiğini belirten Ak, SOBE'ye yapılan yatırımın engel grupları içerisinde gerçekleştirilen en büyük yatırımlardan biri olduğunu ifade etti.

Kapsamlı ve uygulamalı eğitim süreci

Program kapsamında gönüllüler; otizm konusunda temel kavramlardan başlayarak doğru iletişim yöntemleri, davranışa yaklaşım biçimleri, kriz anlarında tutum geliştirme, etik ilkeler ve saha uygulamalarına kadar birçok başlıkta kapsamlı eğitimler alacak. 8 hafta sürecek eğitim süreci; alan uzmanları tarafından yürütülen teorik oturumların yanı sıra uygulamalı çalışmalar ve etkileşimli içeriklerle destekleniyor.

SOBE Gönüllü Akademisi ile amaçlanan; otizmli bireylerle doğru ve güven temelli iletişim kurulmasını sağlamak, gönüllülerin sahada daha bilinçli ve donanımlı yer almasını desteklemek ve toplumda farkındalığı artırmak. Akademi programı sayesinde katılımcılar hem bireysel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de kapsayıcı bir toplumun inşasında aktif rol üstleniyor.

Vakfın yürüttüğü bu eğitim çalışması, farklı yaş ve meslek gruplarından gönüllüleri bir araya getirerek ortak bir dayanışma zemini oluşturmayı hedefliyor. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan gönüllüler, vakfın sosyal sorumluluk ve farkındalık projelerinde aktif olarak görev alacak.

Program, Başkan Mustafa Ak'ın konuşmasının ardından gönüllülerle gerçekleştirilen soru-cevap bölümüyle sona erdi.

(Cumali Özer)