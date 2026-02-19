Konya’ya sağanak yağış geliyor: Bu saat aralığına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Konya için hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre Konya’nın 31 ilçesinin hemen hemen tamamında yağışlı hava etkili olacak. Sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken, öğleden sonra ve akşam gök gürültülü sağanak yaşanması bekleniyor. İşte Konya’da hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Konya genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Konya'da bugün hava nasıl, Konya'da yağış var mı? İşte Konya ve 31 ilçesinde hava durumu

KONYALILAR DİKKAT!

Konya'nın merkez dahil 31 ilçesinde yağmur ve kar yağışının etkili olması beklenirken, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor. Meteoroloji yetkilileri, özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülere uyarıda bulunarak trafikte dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

BU 2 GÜNE DİKKAT

Yağışların Konya'nın tüm 31 ilçesinde etkili olacağı bildirildi. Kent genelinde yer yer kuvvetli sağanakların görülebileceği belirtilirken, vatandaşların ani su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Yetkililer, Konyalıların olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmasında fayda olduğunu vurguladı.

Konya'nın hangi ilçelerine sağanak yağış bekleniyor; Konya'nın Ahırlı, Akören, Altınekin, Bozkır, Çeltik, Cihanbeyli, Çumra, Derebucak, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Hüyük, Karapınar, Karatay, Meram, Sarayönü, Seydişehir, Selçuklu, Taşkent, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde 21 Şubat Cumartesi günü sağanak yağış bekleniyor.

Konya'nın hangi ilçelerine karla karışık yağmur bekleniyor; Derbent, Doğanhisar, Kulu, Hadim ve Taşkent ilçelerinde ise 22 Şubat Pazar günü karla karışık yağış bekleniyor.

TEDBİRLİ OLUN

Meteoroloji yetkilileri, ani yağışların oluşturabileceği su baskınlarına karşı özellikle düşük kotlu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca, dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye ve yağmurluklarını yanlarında bulundurmaları tavsiye edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°.

Yarın için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 15°.

Cumartesi Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°.

Pazar Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°.

Pazartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°.

Kaynak: Haber Merkezi