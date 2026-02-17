Bakan Kurum Konya’da konuştu: Konya’ya verdiğimiz sözleri tutuyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya’da 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek 15 bin 200 konut ile Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi’nde yer alan 568 dükkânın kura törenine katıldı. Kurum, Konyalıların her zaman yanında olduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Konya için tarihi bir güne şahitlik ettiklerini ifade eden Kurum, hem sosyal konut hem de sanayi sitesi projelerinin şehrin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Yeni yuvalarına kavuşacak ailelere ve iş yerlerine sahip olacak esnafa hayırlı olsun dileklerini iletti.

"KONYA'YA VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTUYORUZ”

Kurum, Konya'nın 31 ilçesinde hayata geçirilen projelerle şehrin çehresini değiştirdiklerini belirtti. 15 bin 200 sosyal konutun Akşehir'den Ereğli'ye, Bozkır'dan Seydişehir'e kadar birçok ilçede yükseleceğini ifade eden Kurum, mahalle kültürünü yaşatacak projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Yeni konutlarla birlikte kira ve konut fiyatlarının dengeleneceğini dile getiren Kurum, "Konya'da yeni bir yuvaya dair umudu olmayan tek bir hemşehrimiz kalmayacak” dedi.

YENİ SANAYİ SİTESİ TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK

Konya Eski Sanayi ve Karatay Sanayi Sitesi'nin taşınması sürecine de değinen Kurum, Türkiye'de ilk kez sıfır atık konseptiyle tasarlanan 2 bin 500 bağımsız bölümlü Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi'nin hayata geçirildiğini söyledi. Projede sosyal alanlar, otoparklar ve yeşil alanların yer aldığını belirten Kurum, 568 dükkânın kura çekiminin yapıldığını, tüm etapların haziran ayına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Eski sanayi alanında ise taşınma sürecinin ardından yıkım ve çevre düzenleme çalışmalarının başlayacağını ifade eden Kurum, alanın Konya'ya yakışır bir görünüme kavuşturulacağını belirtti.

DEPREM BÖLGESİNDE 455 BİN YENİ YUVA

6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa sürecine değinen Kurum, 200 bin mimar, mühendis ve işçinin emeğiyle 455 bin bağımsız bölümün tamamlandığını söyledi. Bu sürecin yalnızca bir imar faaliyeti değil, aynı zamanda büyük bir dayanışma örneği olduğunu vurguladı.

Deprem konutlarının 18 yıl vadeli ve sabit ödeme planıyla hak sahiplerine sunulduğunu belirten Kurum, devletin afet bölgelerinde vatandaşları hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ifade etti.

"LAF DEĞİL ESER ÜRETİYORUZ”

Konuşmasında muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunan Kurum, hükümetin eser ve hizmet siyaseti yürüttüğünü söyledi. Sosyal konut ve deprem konutları projelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirten Kurum, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda şehirleri daha güvenli ve yaşanabilir hale getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kura çekiminin Konya'ya hayırlı olmasını dileyen Kurum, yaklaşan Ramazan ayını tebrik ederek, vatandaşlara huzur ve bereket temennisinde bulundu.

(Meltem Aslan)