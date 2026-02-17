Konya’da Osmanlı kahvehane geleneği yaşıyor

Tarihi Medrese Kahvehanesi İşletme Personeli Muammer Kiriş, Ramazan ayı boyunca sahnelenen Karagöz-Hacivat, ortaoyunu ve meddah gösterileriyle Osmanlı kahvehane geleneğini kültürel ve sanatsal yönleriyle yaşatmayı hedeflediklerini belirtti. Etkinlikler, özellikle genç kuşaklara kültürel mirası aktarmayı amaçlıyor.

Ramazan ayı boyunca sahnelenen geleneksel tiyatro oyunları, izleyicilere hem nostaljik hem de kültürel açıdan zengin bir atmosfer sunuyor. Karagöz-Hacivat, ortaoyunu ve meddahlık gibi geleneksel Türk tiyatrosunun önemli örnekleri, Ramazan gecelerinde yeniden hayat buluyor.







Ramazan ayı boyunca bu etkinliklere ev sahipliği yapan Tarihi Medrese Kahvehanesi, Osmanlı kahvehane kültürünü yalnızca mekânsal bir unsur olarak değil; sanat, sohbet ve paylaşım geleneğiyle birlikte yaşatmayı amaçlıyor. Mekânda sahnelenen "çat kapı” gösteriler, izleyicilere sürpriz anlar yaşatırken, geleneksel tiyatronun doğaçlamaya dayalı yapısı sayesinde seyirci de oyunun bir parçası hâline geliyor.







Etkinliklere ilişkin açıklamada bulunan Tarihi Medrese Kahvehanesi İşletme Personeli Muammer Kiriş, Osmanlı kahvehane geleneğini kültürel ve sanatsal yönleriyle birlikte yaşatmayı hedeflediklerini belirtti. Muammer Kiriş, Ramazan ayının geçmişten bugüne sohbetin, paylaşmanın ve birlikte vakit geçirmenin en güçlü şekilde hissedildiği dönemlerden biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:





"Ramazan ayı, geçmişten bugüne sohbetin, paylaşmanın ve birlikte vakit geçirmenin en güçlü şekilde hissedildiği dönemlerden biri. Biz de bu manevi iklimi, geleneksel Türk tiyatromuzun köklü örnekleriyle buluşturmak istedik. Karagöz-Hacivat, ortaoyunu ve meddahlık gibi artık günlük hayatımızda çok sık karşılaşmadığımız değerleri, birebir sanatçı eşliğinde ve doğal bir ortamda izleyiciyle buluşturuyoruz.”



Özellikle genç kuşakların etkinliklere gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden Muammer Kiriş, bu buluşmaların kültürel aktarım açısından önemli bir sorumluluk taşıdığını vurguladı. Kiriş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Misafirlerimizin oyunlara zaman zaman dâhil olması, sorular sorması ve yüzlerde beliren tebessümle karşılık bulması, bizim için çok kıymetli. Bu ilgi, doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Amacımız, sadece geçmişi hatırlatmak değil; bu kültürel mirasın yaşayan bir değer olduğunu göstermek ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamak.”



Muammer Kiriş'in de altını çizdiği gibi, Ramazan boyunca devam eden bu etkinlikler sayesinde izleyiciler, geleneksel tiyatronun samimi anlatım gücünü birebir deneyimleme fırsatı yakalıyor. Aynı zamanda kültürümüze ait değerler yeniden görünür hâle gelirken, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kuruluyor.



(Cumali Özer)