KONYA Haberleri

Konya Selçuklu hatimle teravih namazı kılınacak camiler hangileri?

Bekir Turan
İnternet editörü
Konya Selçuklu hatimle teravih namazı kılınacak camiler hangileri?

Selçuklu Müftülüğü, 2026 yılı Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde hatimle teravih namazı kılınacak camileri duyurdu. Ramazan ayının manevi atmosferini daha derinden yaşamak isteyen vatandaşlar için belirlenen camilerde her gece Kur'an-ı Kerim hatmiyle teravih namazı eda edilecek.

Yetkililer, hatimle teravih namazlarının Ramazan ayı süresince düzenli olarak devam edeceğini belirterek tüm vatandaşları camilere davet etti.

HATİMLE TERAVİH KILINACAK CAMİLER

Selçuklu genelinde hatimle teravih namazı kılınacak camiler şu şekilde açıklandı:

Adnan Menderes Camii

Adnan Sürmegöz Nişantaş Köşe (Sarı) Camii

Elmalı Hamdi Yazır Camii

Hocacihan Zülfikar Camii

Hz. İsmail Camii

Fatih Korkmaz Büyük Camii

Parsana Yaylası Mustafa Koyuncu Camii

Kurşuncular Camii

Musalla Halkabiköşk Camii

Otogar Zeki Altındağ Camii

Selçuklu Külliyesi Hz. Ebu Bekir Camii

Sille Erenköy Camii

Kaşgarlı Hicret Camii

Akabe Camii

Kemal Onsun Camii

Erenköy Tahir Büyükkörükçü Hoca Camii

Bardakçı Camii

Zeki Altındağ Camii (Kosova)

Nebahat Hilmi Büyükkürkçü Anadolu İ.H.L. Tatbikat Camii

RAMAZAN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Hatimle teravih namazları, Ramazan ayı boyunca devam edecek. İlçe genelindeki camilerde oluşacak manevi atmosferle birlikte vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor.

Selçuklu Müftülüğü yetkilileri, "Allah yaptığımız ve yapacağımız kulluklarımızı kabul eylesin. Amin.” temennisinde bulunarak tüm vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi.

(Bekir Turan)

