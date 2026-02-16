Konya Selçuklu hatimle teravih namazı kılınacak camiler hangileri?

Selçuklu Müftülüğü, 2026 yılı Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde hatimle teravih namazı kılınacak camileri duyurdu. Ramazan ayının manevi atmosferini daha derinden yaşamak isteyen vatandaşlar için belirlenen camilerde her gece Kur'an-ı Kerim hatmiyle teravih namazı eda edilecek.
Yetkililer, hatimle teravih namazlarının Ramazan ayı süresince düzenli olarak devam edeceğini belirterek tüm vatandaşları camilere davet etti.
HATİMLE TERAVİH KILINACAK CAMİLER
Selçuklu genelinde hatimle teravih namazı kılınacak camiler şu şekilde açıklandı:
Adnan Menderes Camii
Adnan Sürmegöz Nişantaş Köşe (Sarı) Camii
Elmalı Hamdi Yazır Camii
Hocacihan Zülfikar Camii
Hz. İsmail Camii
Fatih Korkmaz Büyük Camii
Parsana Yaylası Mustafa Koyuncu Camii
Kurşuncular Camii
Musalla Halkabiköşk Camii
Otogar Zeki Altındağ Camii
Selçuklu Külliyesi Hz. Ebu Bekir Camii
Sille Erenköy Camii
Kaşgarlı Hicret Camii
Akabe Camii
Kemal Onsun Camii
Erenköy Tahir Büyükkörükçü Hoca Camii
Bardakçı Camii
Zeki Altındağ Camii (Kosova)
Nebahat Hilmi Büyükkürkçü Anadolu İ.H.L. Tatbikat Camii
RAMAZAN BOYUNCA DEVAM EDECEK
Hatimle teravih namazları, Ramazan ayı boyunca devam edecek. İlçe genelindeki camilerde oluşacak manevi atmosferle birlikte vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor.
Selçuklu Müftülüğü yetkilileri, "Allah yaptığımız ve yapacağımız kulluklarımızı kabul eylesin. Amin.” temennisinde bulunarak tüm vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi.
(Bekir Turan)