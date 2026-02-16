Konya Valiliği uyardı! 10 gün sürecek: Endişeye kapılmayın!

3’üncü Ana Jet Üs Silah Taktikler Okul Komutanlığı ve 132’nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığı tarafından yürütülen kurs kapsamında uçaklar belirlenen tarihlerde ses üstü hıza ulaşacak. Konya Valiliği, oluşabilecek sonik patlama nedeniyle patlama benzeri seslerin duyulabileceğini belirterek vatandaşların endişeye kapılmamasını istedi.

3'üncü Ana Jet Üs Silah Taktikler Okul Komutanlığı ile 132'nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığı tarafından yürütülen Görev Komutanlığı Kursu (MC) kapsamında, kurs faaliyetlerine katılan uçakların 16-26 Şubat tarihleri arasında ses üstü hızlara ulaşabileceği bildirildi.

KONYA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Konuyla ilgili Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "3'üncü Ana Jet Üs Silah Taktikler Okul Komutanlığı, 132'nci Silah ve Taktikler Filo Komutanlığı tarafından Görev Komutanlığı Kursu (MC) kapsamında görev yapacak uçaklarımızın ses üstü hızlara ulaşabileceğini ve buna bağlı olarak patlama benzeri sesler duyulabilecek" denildi.

ENDİŞEYE KAPILMAYIN

Konya Valiliği, bu kapsamda meydana gelebilecek sonik patlama nedeniyle patlama benzeri sesler nedeniyle vatandaşların herhangi bir endişeye kapılmamaları gerektiği belirtti.

(Ali Asım Erdem)