Son yağışlar Beyşehir Gölü’ne can suyu oldu

Yaz döneminde yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle su seviyesi düşerek kritik eşiklere gelen ve kıyılardaki sularında yüzlerce metre geriye doğru çekilme yaşanan Konya ve Isparta illeri sınırlarında yer alan Beyşehir Gölü son yağışların ardından nefes aldı.

Dağlardan eriyen kar suları, akışla birlikte debisi yükselen su kaynakları ile birlikte yüzde yüz doluluk seviyesine ulaştığı için Gembos Derivasyonu kanalına Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı'ndan aktarılan takviye sular da beslediği Beyşehir Gölüne adeta can suyu oldu. Yaşanan son gelişmelerin ardından son durumu merak edilen Beyşehir Gölü'nün havadan çekilen dron görüntüleri halihazırdaki tabloyu gözler önüne serdi.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Beyşehir Gölü ile ilgili olarak şiddetli kuraklık çektiği yaz döneminde yaptıkları etkinliği hatırlatarak, "Beyşehir Gölü yaşıyor, ölmedi diye bir etkinlik yapmıştık. Gölün öldüğüne dair, dedikodular haberler çıkmıştı. Biz tabii ki biliyorduk ki, bu göl ölmeyecek, yaşatılabilecekti. Nitekim bu sene yağışlar o kadar güzel oldu ki, o kadar güzel yağdı ki, yer altı suları tamamen doldu, doluyor. Göle daha yansımadı ama dün gözlemlediğime göre Çamlık'tan, Derebucak'tan, Yeşildağ tarafından inanılmaz su geliyor. Tarlalar su altında. Tabii bu suların tamamının da Beyşehir Gölüne akıtılıyor olması lazım. Bu konuda belediye başkanımızın da bir çalışması var. Beyşehir Gölüne nereden bu boşa giden suları çevirebiliriz, yani Antalya ve Isparta bölgesine boşa akan suların bazılarını bölgemize nasıl çevirebiliriz, bunları araştırıyoruz" dedi.

Beyşehir Gölü'nün son yağışlarla birlikte mevcut durumu hakkında da bilgiler veren Büyükkafalı, gölün Beyşehir kent merkezi kıyısındaki bölümlerde suların yine eski günlerine dönmesinin bayağı bir vakit alacağını düşündüklerini dile getirerek, "Şişme var göl sularında, açılan yerler kapanmaya başladı, adacıklar kapanmaya başladı. Şehre olan bölümünün yansıması biraz daha gecikecek gibi görünüyor ve de yağışlara daha da ihtiyacımız var diyebiliriz. Bu boşa giden akan suları çevirmemiz lazım, her şeyden önce israfı önlememiz lazım, su tasarrufu yapmamız lazım, gölün suyunu fazla kullanmamamız lazım, yani bunları yaparsak göl eski haline gelebilir" ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, son yağışların ardından tam kapasiteye ulaşan komşu ilçe Derebucak'taki Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı'ndan Beyşehir Gölü'ne Gembos iletim kanallarından aktarılan suların dere ve akarsu yataklarının da yeterli genişlikte olmaması sebebiyle göle ulaşması gereken suların kanalların çevresindeki ekili alanlarda taşkına yol açıp boşa gittiğini dikkat çekti. Büyükkafalı, Beyşehir Gölü'nün o eski özlenen günlerine bu yıl dönebileceğini ummadığını, bu yıl sadece su seviyesinin yasal koduna gelebileceğini ya da biraz geçebileceğini düşündüğünü de belirterek, "Çok daha kar yağması gerekiyor. Anamas Dağının zirvesinde halen 1 metre kar var ama biz normalde orada eski yıllarda 5-6 metre kar olduğunu biliyoruz. Yani kar var ama yeterli değil. Şu anki durum kötünün çok iyisi, yazın çok umutsuz kalmıştık. O kadar sert bir yaz geçti ki, göldeki suyun büyük bölümü buharlaştı gitti. Ama bu son yağışlar inanın çok sevindirici tabi, hala devam edecek. Yine haftaya yağış bekleniyor, kar da bekleniyor" diye konuştu.

