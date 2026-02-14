Konya’da İl Danışma Meclisi toplandı: 26 isim AK Parti’ye katıldı!

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın teşrifiyle Konya İl Danışma Meclisi toplantısı tamamlandı. Program kapsamında partiye katılan ilçe belediye meclis üyelerine rozetleri takdim edildi.

AK Parti Konya İl Danışma Meclisi Toplantısı, Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Mustafa Elitaş, Uğur İbrahim Altay, Fatih Özgökçen, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.







Toplantının açılışında konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, AK Parti'nin 24 yıldır Türkiye'nin umudu olduğunu belirterek, partinin istişare kültürüyle güç kazandığını vurguladı. Teşkilatın her kademesindeki yol arkadaşlarının emeğine değer verdiklerini ifade eden Özgökçen, AK Parti'nin bir gönül hareketi olduğunu söyledi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Türkiye'nin son yıllarda bölgesel ve küresel ölçekte önemli bir güç haline geldiğini belirtti. Konya'nın da bu süreçte şehircilik alanında örnek bir model ortaya koyduğunu ifade eden Altay, "Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla 42 bin kilometrekarelik alanda 31 ilçede hizmet ürettiklerini dile getirdi.AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da konuşmasında teşkilat çalışmalarına değinerek Konya'daki üye sayısının 370 bine ulaştığını, bunun şehir nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ine karşılık geldiğini söyledi. Türkiye genelinde ise 11 milyon 500 bin üye bulunduğunu ifade eden Elitaş, Konya teşkilatının genel merkezle paralel bir çalışma yürüttüğünü kaydetti.





Elitaş ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bakanların yemin töreninde yaşanan tartışmalara değinerek muhalefeti eleştirdi. Anayasal görevini yerine getirmek isteyen bakanların yemin etmesinin engellenmesinin demokrasiye zarar verdiğini savunan Elitaş, bu tutumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.Toplantı kapsamında partiye yeni katılan üyelere rozetleri takdim edilirken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.







26 Meclis Üyesi AK Parti'ye Katıldı



Toplantı kapsamında farklı ilçelerden 26 belediye meclis üyesinin AK Parti'ye katıldığı açıklandı. Parti rozetleri takdim edilen isimler ve ilçeleri şu şekilde:





Selçuklu:

Halil İbrahim Ethem Çınar, Muhammed İbrahim Nokta

Karatay:

Sami Acıyan

Ahırlı:

Tevfik İnce, Adem Dilekli, Hasan Altunay, Hüsamettin Güzel, Ercan Gözel





Altınekin:

Süleyman İnce, Mehmet Ceylan, Mehmet Ali Çakmak, Mehmet Nazmi Çoban, Kadir Ayan, Mehmet Ünal

Emirgazi:

Aziz Ecer, Savaş Kara, Rasim Bayrakçı, Şahin Topal, Bünyamin Kotuk

Sarayönü:

Mehmet Ateş, Mustafa Derinsu, Emre Genç, Şükrü Büyükyılmaz, Mehmet Günay





Akören:

Hüseyin Ali Soykan, Adem Dalbudak

Program, toplu fotoğraf çekimi ve teşkilat mensuplarıyla yapılan istişarelerle sona erdi.

