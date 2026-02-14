KTO Karatay’da üniversite adayları için TYT provası yapıldı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi’nde geleneksel hale gelen ve bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Konya Geneli Temel Yeterlilik Testi (TYT) Deneme Sınavı, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü 12. sınıf öğrencileri ve mezunların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

KTO Karatay Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde, üniversite sınavına hazırlanan adayların desteklenmesi, bilgi düzeyini ölçmesi ve gerçek bir sınav deneyimi kazanması amacıyla düzenlenen deneme sınavına, Konya merkez ile ilçelerden gelen 12. sınıf ve lise mezunu 5.000'den fazla üniversite adayı katıldı.

Engelli öğrenciler için de derslik ile okuyucu ataması yapılan ve saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, kendilerini test edip süre yönetimi ve sınav stratejilerini uygulama fırsatı bulurken, aileler de eş zamanlı olarak düzenlenen "Sınav Sürecinde Ebeveynler İçin Yol Haritası” konulu konferansa katıldı.

Sınav Sürecinde Ailelerin Rolü, "Sınav Sürecinde Ebeveynler İçin Yol Haritası” Konulu Konferansta Ele Alındı

70 derslikte 140 görevlinin koordinasyonuyla gerçekleşen deneme sınavında, adaylar YKS provası yaparken, aileler KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Arslan Kılıçoğlu tarafından verilen "Sınav Sürecinde Ebeveynler İçin Yol Haritası” konulu konferansta bir araya geldi.

Dr. Öğr. Üyesi Emine Arslan Kılıçoğlu, konferansta sınav döneminde gençlerin psikolojik dayanıklılığını destekleme, doğru iletişim kurma ve motivasyonu güçlendirme konularına dikkat çekti.

Aile tutumlarının öğrencilerin kaygı düzeyi üzerindeki etkisini bilimsel veriler ışığında değerlendiren Kılıçoğlu, ebeveynlerin beklenti dili yerine destekleyici ve anlayışlı bir yaklaşımı benimsemelerinin önemini vurguladı. Kılıçoğlu, ailelerin karşılaştırma yapmaktan kaçınması, süreci başkalarıyla değil çocuğun kendi potansiyeliyle değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Konferans sonunda aileler, sürece dair merak ettikleri soruları doğrudan yöneltme imkânı buldu. Etkileşimli şekilde ilerleyen soru-cevap bölümünde ebeveynler, sınav döneminde çocuklarına nasıl daha bilinçli ve dengeli bir destek sunabileceklerine ilişkin somut bilgiler edindiklerini ifade etti.

(Ali Asım Erdem)