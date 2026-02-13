Konya’da bugün vefat edenler 13 Şubat 2026 Cuma

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
BEBEK TUNCAY
|
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
MUSTAFA YILDIZ
|
BARDAS
|
KARAASLAN MEZARLIĞI
|
GÜLSÜM GÖKKAYA
|
KURUCUOVA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
HASAN KOÇAK
|
CİCEK
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
ALİ AKÇAY
|
KIZILCAKIR
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
HURİYE YILDIZ
|
YUNAK
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MEHMET YETİŞEN
|
BOZKIR
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
MEHMET ESAT UĞUR
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
EMİNE CEVCEK
|
AVDAN
|
KARAASLAN ÜZÜMCÜ MEZARLIĞI
|
BEBEK AL ELEYYI
|
|
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
|
BEBEK DEMİRÖRS
|
|
KARAASLAN MEZARLIĞI
|
HASAN KORKUT
|
GEDERET
|
ALAKOVA YENİ (Büyük)-1 MEZARLIK
|
HALİL İBRAHİM YEDİYILDIZ
|
KONYA
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
