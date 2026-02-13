GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 13 Şubat 2026 Cuma

Konya’da bugün vefat edenler 13 Şubat 2026 Cuma
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 13 Şubat 2026 Cuma günü vefat eden 13 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

BEBEK TUNCAY


11-02-2026

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MUSTAFA YILDIZ

BARDAS
20-04-1962

KARAASLAN MEZARLIĞI

GÜLSÜM GÖKKAYA

KURUCUOVA
17-12-1944

ARAPLAR MEZARLIĞI

HASAN KOÇAK

CİCEK
08-04-1967

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ALİ AKÇAY

KIZILCAKIR
10-01-1950

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HURİYE YILDIZ

YUNAK
04-08-1946

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET YETİŞEN

BOZKIR
01-05-1972

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEHMET ESAT UĞUR

KONYA
01-04-1954

ÜÇLER MEZARLIĞI

EMİNE CEVCEK

AVDAN
05-02-1930

KARAASLAN ÜZÜMCÜ MEZARLIĞI

BEBEK AL ELEYYI


12-02-2026

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

BEBEK DEMİRÖRS


12-02-2026

KARAASLAN MEZARLIĞI

HASAN KORKUT

GEDERET
01-05-1945

ALAKOVA YENİ (Büyük)-1 MEZARLIK

HALİL İBRAHİM YEDİYILDIZ

KONYA
21-09-1943

ULUIRMAK MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

