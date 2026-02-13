Selçuklu’da binlerce genç kış etkinliğinde buluştu

Selçuklu Belediyesi bünyesinde bulunan Selçuklu Kent Konseyi Gençlik Meclisi Kış Etkinliği düzenledi. 90’lar Pop Müzik Konserinin yer aldığı etkinlik renkli anlara sahne oldu.

Selçuklu Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından Bosna Hersek Mahallesi'nde Kış Etkinliği gerçekleştirildi. Selçuklu Sanat Akademisi'nde eğitim alan öğrencilerden oluşan Gençlik Meclisi Korosu, "90'lar Pop Konseri" ile gençlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Programda hem klasik hem de sevilen eserler seslendirilirken, etkinlik boyunca çay, salep, kestane ve patlamış mısır ikramında bulunuldu. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da etkinliğe katılarak gençlerin coşkusuna ortak oldu. Başkan Pekyatırmacı, gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin artarak devam edeceğinin müjdesini verdi.

Başkan Pekyatırmacı," Selçuklu Gençlik Meclisimizin yaptığı bu program ilk ama son program olmayacak "

Kış Etkinliği programında gençlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Ekim ayında yaptığımız Gençlik Meclisi ziyaretimizde genç arkadaşlarımız bizden bir konser programı yapmamızı rica etmişlerdi. Konya'da gençlerin sayısı çok onlara güzel bir konser programı iyi olur dediler. Biz de gençlerden bir ekip oluşturun birlikte yapalım dedik. Onlarda hızlıca çalışmaya başladılar ve maşallah çok güzel bir şekilde ekip oluşturulmuş. Tüm genç arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sanat Akademimizle birlikte üç ay süren bir çalışma neticesinde işte böyle yetenekli genç kardeşlerimiz burada sizlerle beraberler. Tabii ki burada kıymetli şefimiz, orkestramız, Sanat Akademisi olarak her zaman bizlerle birlikteler. Bütün programlarımızda çok nitelikli, çok güzel eserleri icra ediyorlar. Selçuklu Gençlik Meclisi her zaman en iyisini yapmak için gayret ediyor. Şimdi de müzik alanında güzel bir çalışmayı ortaya koyduk ve ilk programı bugün burada sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu program ilk program ama son program olmayacak. İnşallah bu ekiple ve bundan sonra oluşacak ekiplerimizle programlarımız devam edecek. Hem müzik alanında hem de tiyatro alanında inşallah sizlerle birlikte güzel çalışmalara hep birlikte imza atacağız" dedi.

"Gençlerimizin her alanda aktif olması ve kendilerini en doğru şekilde ifade edebiliyor olması hedeflerimiz arasında yer alıyor"

Konya'nın, bünyesinde bulundurduğu birçok üniversite ile ciddi bir öğrenci nüfusunu barındırdığını belirten Başkan Pekyatırmacı, " Tabii öğrenci nüfusunun yoğunluğu da bizim bölgemizde. Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi'yle birlikte işte Bosna Hersek Mahallemiz aslında genç nüfusun, öğrenci arkadaşlarımızın çok yoğun olarak bulundukları bir bölge. Bizler de Selçuklu Belediyesi olarak hem Gençlik Meclisimizle hem Sanat Akademimizle gençlerimizin yanındayız. Öğrencilik hayatınızda sadece okul dersleriyle, akademik başarıyla değil kendinizi farklı alanlarda da ifade edebileceğiniz, geliştirebileceğiniz çalışmaları sizlerle birlikte yapmaya gayret ediyoruz. Bu noktada Gençlik Meclisimiz çok önemli bir görevi ifade ediyor. Bugün binlerce üyesiyle Gençlik Meclisimiz Türkiye'deki en büyük meclislerden bir tanesi üyesinde bulunan çalışma gruplarıyla farklı alanlarda çalışmalar yapıyor ve sosyal, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerde bulunuyor. Sizlerin hem birbirinizle kaynaşması, tanışması hem de kendinizi farklı alanlarda geliştirebilmeniz için de imkanlar sunuyor. Bu noktada bu çalışmaları yürüten başta Gençlik Meclisi Başkanımız olmak üzere tüm ekibine ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve siz değerli genç kardeşlerime de gençlik meclisimize gösterdiğiniz teveccüh için ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerle birlikte bu çalışmalarımızı en güçlü şekilde devam ettireceğiz. Öğrencilik döneminde yapılan çalışmalar çok değerlidir. Öğrencilik yıllarınız belki çok hızlı bir şekilde geçip gidecek ama buradaki hem elde ettiğiniz kazanımlar hem de biriktirdiğiniz hatıralar bir ömür boyunca sizlerle birlikte olacak. O yüzden gençlerimizin her alanda aktif olması ve kendilerini en doğru şekilde ifade edebiliyor olması bizim hedeflerimizin arasında yer alıyor. Sizlerle birlikte olmak çok güzel. İnşallah bu birlikteliklerimiz devam edecek. Mayıs ayında özellikle 19 Mayıs'ta size sürprizlerimiz olacak. Bunu da şimdiden duyurmuş olayım. Hepinize burada olduğunuz için ayrı ayrı teşekkür ediyor, iyi eğlenceler diliyorum" diye konuştu.

