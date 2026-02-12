GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da şiddetli rüzgar: Çatılar uçtu araçlar hasar gördü!

Konya’da şiddetli rüzgar: Çatılar uçtu araçlar hasar gördü!
Konya’nın Seydişehir ve Ahırlı ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Seydişehir ilçesinde akşam etkisini artıran rüzgar, bazı binalarda ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesinin çatısında hasara neden oldu.

Binalardan düşen parçalar ve devrilen ağaçlar kentte trafiği de aksattı.

Rüzgarın dinmesinin ardından belediye ekipleri, temizleme çalışması başlatarak kapanan yolları trafiğe açtı.

Ahırlı ilçesinde de etkisini gösteren rüzgar nedeniyle uçan bir çatı, düştüğü yerdeki araçlara zarar verdi.

Kaynak: AA

