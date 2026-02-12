Tıp Dünyası Konya’da Buluştu

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) paydaşlığında, Acil Akademik Eğitim Derneği tarafından “Bilgini artır, ruhunu dinlendir“ sloganıyla düzenlenen 2. Uluslararası Acil Akademik Tıp Kongresi, dünyanın dört bir yanından gelen hekimlerin katılımıyla başladı.

12-14 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek kongrenin açılış programına Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, NEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Nail Güner, NEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Acil Akademik Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sadık Girişgin, Acil Akademik Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kongre Başkanı Doç. Dr. Göknil Arı ile çok sayıda hekim katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Göknil Arı, ilk uluslararası kongrelerini 2024 yılında gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "İlk kongremizi tamamladıktan sonra heyecanımız ve motivasyonumuz daha da arttı. Ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gördük ve biz şu an hayallerimizi yaşıyoruz. Önümüzdeki 3 gün boyunca hepimizin sevdası olan acili, bilgilerimizle tazelerken, şehrimizle siz katılımcılarımızı tanıştıracağız. Kongremize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım hayal ettiğimiz gibi bir kongre geçiririz” dedi.

Kongre ve Sempozyumlarda Yapılan Etkileşimler ve Bilgi Alışverişleri Çok Önemli

Tıp eğitiminde pratik uygulamalar ve fakülte eğitimi kadar, mezuniyet sonrası katılınan kongre, sempozyum ve kurslarda yapılan etkileşimlerin de son derece önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Girişgin ise, "Artık bilgi çağında yaşıyoruz. Her konuya bir şekilde internetten ulaşılabilir. Bu kongre ve sempozyumlarda yapılan etkileşimlerin ve bilgi alışverişlerinin bizler için ayrı bir önemi vardır. Bu nedenle tüm kongrelere katılmak mesleğimiz açısından son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

Minimalist Kongre Vurgusu

Kongreyi "minimalist kongre” olarak tanımladıklarını ve bu kavramı da kendilerinin geliştirdiğini ifade eden Girişgin, "Biz kongremizde fazla teoriye yer vermedik. Özet ve pratikte işe yarayan konuların üzerinde durduk. Fazla konuşulmayan ve çözümünün üzerinde durulmayan konuları ele aldık. Geniş aralar vererek, zengin bir sosyal program hazırladık. Aralarımız yarım saatlerden oluşuyor. Özellikle uzun tuttuğumuz bu aralarda hocalara soru sorma imkânı sağlanıyor, diğer kliniklerden gelen hekimlerle interaktif eğitim kurulabiliyor. Kongreleri kongre yapan aslında bu aralardır. Asistan merkezi bir kongre hazırladık. 3 asistan konuşmacımız bulunuyor. Daha önce başka bir kongrede görmediğimiz bir çalışma gerçekleştirerek oturum başkanlarının yanına oturum gözlemcilerini dahil ettik. Asistan gözlemci arkadaşlarımız salonlardan aldıkları soruları ve kendi sorularını oturumlarda muhataplarına soracaklar. Oturum başkanlarına yardımcı olacaklar” diye konuştu.

Acil Servisler, İşleyiş, İletişim ve Bilgi Açısından Son Derece Önemlidir

Acil servislerin öneminden bahseden NEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Nail Güner ise, "Yöneticiler her zaman en az bir acil uzmanını yanlarında bulundurmak isterler. Acil servisler, hastanelerin ilk giriş yeridir. Bir hastanenin acili ne kadar düzgünse diğer yerler de o kadar düzgündür. Acil servisler, işleyiş, iletişim ve bilgi açısından son derece önemli bir alandır. Bu nedenle 2. Uluslararası Acil Akademik Tıp Kongresi'nin çok önemli olduğunu ve verimli geçeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Acil Servisler Bizler İçin Çok Önemli

2. Uluslararası Acil Akademik Tıp Kongresi'nin Konya'da düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz da, "Acil bizler için çok önemli. Sağlık Bakanlığı'nda Planlama Daire Başkanlığı görevini yürüttüğüm dönemde acil tebliğini hazırladık. Acil tebliğini yazarken sahadaki hekimlerden destek aldık. Çünkü acil servisin işleyişini en iyi onlar bilir. O dönemde 75 il gezdim ve hastanelerin acil servislerinden çok güzel geri dönüşler aldık. Yapılan ilk yorum ise bu tebliğin acilde çalışan birileri tarafından hazırlandığı oldu. Bazen bir kelimesine dahi günlerce uğraştığımız oldu. Yöneticilere her zaman hastanelere acil servislerden giriş yapmalarını, orada çalışan arkadaşların durumlarını değerlendirmelerini söylerim. Hastaneye başvuran hastaların yüzde 25-30'u acil servislere gelmektedir. Bir hastane, acil servisinde problem yaşamadığı sürece, diğer birimlerde de kolay kolay sorun yaşamaz” dedi.

(Ali Asım Erdem)