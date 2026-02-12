GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına ilk yanıt Başkan Altay’dan geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında belediyelere Ramazan ayında “Tenceresi kaynamayan tek bir ev kalmasın” çağrısına ilk yanıt Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’dan geldi. Başkan Altay, tüm mahalle muhtarlarına, mahalle başkanlarına ve Konyalılara seslenerek, “Evinde tenceresi kaynamayan, yakacağı olmayan kardeşlerimize beraber ulaşalım. Bu şehirde hiçbir kardeşimizi açta açıkta bırakmadık ve Allah’ın izniyle de bırakmayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ramazan” çağrısına ilk yanıt Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan geldi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada seferberlik ruhuyla Ramazan-ı Şerif'i en verimli şekilde idrak ve ihya etmeye çalışacaklarını belirterek,

"Bilhassa belediye başkanlarımızdan çok büyük bir gayret bekliyorum. Havalar soğuk, kış mevsiminin tam ortasındayız. Sizler de görev yaptığınız illerin Şehr-i Emini durumundasınız. Ramazan-ı Şerif'te tenceresi kaynamayan, ocağı yanmayan tek bir ev bile varsa bunun vebali önce bizlerin üzerindedir. Allah korusun hiçbirimiz ne bu dünyada, ne de Hakk'ın divanında bunun hesabını veremeyiz. Sizlerden o evleri mutlaka bulmanızı özellikle rica ediyorum” çağrısında bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine hemen harekete geçti. 

Konuyla ilgili bir duyuru yapan Başkan Altay, "Tüm mahalle muhtarlarımıza, mahalle başkanlarımıza ve hemşehrilerime bir çağrım var. Bizim tespit ettiğimiz ve destek olduğumuz hemşehrilerimizin dışında evinde tenceresi kaynamayan, yakacağı olmayan kardeşlerimize beraber ulaşalım. Bu şehirde hiçbir kardeşimizi aç ve açıkta bırakmadık ve Allah'ın izniyle de bırakmayız. Bereketimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahibi ailelerin tespiti noktasında muhtarlar ve vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, Muhtarlık Bilgi Sistemi (MUBİS) ve Sağlık Sosyal Hizmetler Dairesi üzerinden başvuru yapabilecek. 

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

