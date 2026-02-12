GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,71
EURO
51,82
STERLİN
59,59
GRAM
7.259,18
ÇEYREK
12.028,30
YARIM ALTIN
23.944,91
CUMHURİYET ALTINI
47.448,97
KONYA Haberleri

Konya’da 84 yaşında ortaokul diploması almıştı: Dede Öztürk hayatını kaybetti

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da 84 yaşında ortaokul diploması almıştı: Dede Öztürk hayatını kaybetti

Konya'nın Güneysınır ilçesi Karasınır Mahallesi'nde yaşayan ve 84 yaşında ortaokul diploması alarak azmiyle Türkiye'ye örnek olan Dede Öztürk, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Genç yaşta ağabeyini kaybetmesinin ardından ailesine destek olmak amacıyla ilkokuldan sonra eğitimine ara veren Öztürk, uzun yıllar tarım ve hayvancılıkla uğraştı. Traktör alabilmek için Almanya'ya giderek bir süre gurbet hayatı yaşayan Öztürk, emekliliğinin ardından yeniden köyüne döndü.

EĞİTİM HAYALİNİ 84 YAŞINDA GERÇEKLEŞTİRDİ

İçinde ukde kalan eğitim hayalini ilerleyen yaşına rağmen gerçekleştirmek için adım atan Öztürk, 84 yaşında açık öğretim ortaokuluna kaydoldu. Azimle çalışarak eğitimini tamamlayan Öztürk, 21 Aralık 2022'de diplomasını aldı. "Yaş problem değil, insan isterse başarır” sözleriyle hafızalara kazınan Öztürk, özellikle gençlere ilham kaynağı oldu.

DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Karasınır Mahallesi'nde yaşayan Dede Öztürk'ün cenazesi, 12 Şubat Perşembe günü öğle namazının ardından Karasınır Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye ailesi, çocukları, torunları, yakınları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Azmi ve mütevazı kişiliğiyle tanınan Öztürk, sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER