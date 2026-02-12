Konya’da 84 yaşında ortaokul diploması almıştı: Dede Öztürk hayatını kaybetti

Konya'nın Güneysınır ilçesi Karasınır Mahallesi'nde yaşayan ve 84 yaşında ortaokul diploması alarak azmiyle Türkiye'ye örnek olan Dede Öztürk, 87 yaşında yaşamını yitirdi.
Genç yaşta ağabeyini kaybetmesinin ardından ailesine destek olmak amacıyla ilkokuldan sonra eğitimine ara veren Öztürk, uzun yıllar tarım ve hayvancılıkla uğraştı. Traktör alabilmek için Almanya'ya giderek bir süre gurbet hayatı yaşayan Öztürk, emekliliğinin ardından yeniden köyüne döndü.
EĞİTİM HAYALİNİ 84 YAŞINDA GERÇEKLEŞTİRDİ
İçinde ukde kalan eğitim hayalini ilerleyen yaşına rağmen gerçekleştirmek için adım atan Öztürk, 84 yaşında açık öğretim ortaokuluna kaydoldu. Azimle çalışarak eğitimini tamamlayan Öztürk, 21 Aralık 2022'de diplomasını aldı. "Yaş problem değil, insan isterse başarır” sözleriyle hafızalara kazınan Öztürk, özellikle gençlere ilham kaynağı oldu.
DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Karasınır Mahallesi'nde yaşayan Dede Öztürk'ün cenazesi, 12 Şubat Perşembe günü öğle namazının ardından Karasınır Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye ailesi, çocukları, torunları, yakınları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Azmi ve mütevazı kişiliğiyle tanınan Öztürk, sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
(Meltem Aslan)