KONYA Haberleri

Sürücüler dikkat! Konya'daki bu yol 5 gün trafiğe kapalı

Berna Ata
İnternet Editörü

Güncelleme Tarihi:

Sürücüler dikkat! Konya’daki bu yol 5 gün trafiğe kapalı
AKOM’un yaptığı açıklamaya göre Konya’da Cemil Çiçek Caddesi ile Yeniceler Caddesi kavşağında yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacak. Detaylar haberimizde…

Konya'da yaşayan sürücüleri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Cemil Çiçek Caddesi ile Yeniceler Caddesi üzerinde yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yolun 5 gün boyunca kapatılacağını duyurdu.

BU TARİHLERDE TRAFİĞE KAPALI

Konya'da Cemil Çiçek Caddesi ile Yeniceler Caddesi kavşağında yürütülecek yol yapım çalışmaları nedeniyle, kavşak 12 Şubat – 16 Şubat tarihleri arasında araç trafiğine kapatılacak.

Çalışmalar her gün 09.00 – 07.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süre zarfında kavşak üzerindeki araç geçişleri sağlanamayacak.

SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF YOL UYARISI

Yetkililer, sürücülerin trafik işaret ve görevlilerinin yönlendirmelerine uymalarını, ayrıca alternatif güzergâhları kullanmalarını önemle rica ediyor.

Çalışmaların sürdüğü süre boyunca trafik akışının aksaması bekleniyor. Sürücülerin ise planlı hareket etmesi ve güvenli sürüş kurallarına dikkat etmesi öneriliyor.

(Berna Ata)

