Sürücüler dikkat! Konya’daki bu yol 5 gün trafiğe kapalı

Konya'da yaşayan sürücüleri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Cemil Çiçek Caddesi ile Yeniceler Caddesi üzerinde yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yolun 5 gün boyunca kapatılacağını duyurdu.
BU TARİHLERDE TRAFİĞE KAPALI
Konya'da Cemil Çiçek Caddesi ile Yeniceler Caddesi kavşağında yürütülecek yol yapım çalışmaları nedeniyle, kavşak 12 Şubat – 16 Şubat tarihleri arasında araç trafiğine kapatılacak.
Çalışmalar her gün 09.00 – 07.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süre zarfında kavşak üzerindeki araç geçişleri sağlanamayacak.
SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF YOL UYARISI
Yetkililer, sürücülerin trafik işaret ve görevlilerinin yönlendirmelerine uymalarını, ayrıca alternatif güzergâhları kullanmalarını önemle rica ediyor.
Çalışmaların sürdüğü süre boyunca trafik akışının aksaması bekleniyor. Sürücülerin ise planlı hareket etmesi ve güvenli sürüş kurallarına dikkat etmesi öneriliyor.
YOL KAPATMA | YOL YAPIM ÇALIŞMASI— Konya AKOM (@KonyaAkom) February 12, 2026
Cemil Çiçek Caddesi – Yeniceler Caddesi Kavşağı
12 Şubat – 16 Şubat
09.00 – 07.00
Cemil Çiçek Caddesi ile Yeniceler Caddesi kavşağında yürütülecek yol yapım çalışmaları nedeniyle, belirtilen tarih ve saatler arasında güzergâh araç… pic.twitter.com/o7MgisvyBu
(Berna Ata)