Alanyaspor - Konyaspor maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Trabzonspor’un, sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Peki Corendon Alanyaspor - Konyaspor karşılaşmasını kim yönetecek? İşte Trendyol Süper Lig’de 22. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle..
Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın, 14 Şubat Cumartesi, 15 Şubat Pazar ve 16 Şubat Pazartesi günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Galatasaray - Eyüpspor: Çağdaş Altay
20.00 Antalyaspor - Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe
14 Şubat Cumartesi
14.30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor: Ömer Tolga Güldibi 17.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor: Ali Yılmaz
20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
15 Şubat Pazar
14.30 Kocaelispor - Gaziantep FK: Fatih Tokail
17.00 Göztepe - Kayserispor: Alper Akarsu
20.00 RAMS Başakşehir - Beşiktaş: Mehmet Türkmen
16 Şubat Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”