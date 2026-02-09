GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,76
EURO
52,09
STERLİN
59,99
GRAM
7.461,65
ÇEYREK
12.371,42
YARIM ALTIN
24.628,86
CUMHURİYET ALTINI
48.811,05
SPOR Haberleri

Meram Belediyesporlu Defne Temur milli takımda!

Meram Belediyesporlu Defne Temur milli takımda!
Meram Belediyespor’un başarılı wushu sporcusu Defne Temur, uluslararası arenada Türkiye’yi temsil etme gururunu yaşayacak. Gösterdiği üstün performansla dikkat çeken genç sporcu, Türkiye Wushu Federasyonu tarafından Wushu Kung Fu Milli Takımı kadrosuna davet edildi.
Azmi, çalışkanlığı ve kararlılığıyla genç sporculara örnek olan Defne Temur, hem Meram'ın hem de Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. Meram Belediyespor'un başarılı wushu sporcusu, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etme gururunu yaşayacak. Gösterdiği üstün performansla dikkat çeken genç sporcu, Türkiye Wushu Federasyonu tarafından Wushu Kung Fu Milli Takımı kadrosuna davet edildi.
 
 
DEFNE TEMUR, ÇİN'DE DÜZENLENECEK ŞAMPİYONADA MİLLİ FORMAYI TAŞIYACAK
 
Türkiye Wushu Federasyonu ile Dünya Wushu Federasyonu (IWUF)'un 2026 yılı faaliyet programında yer alan 10. Dünya Gençler Wushu Şampiyonası, 23–31 Mart 2026 tarihleri arasında Çin'in Tianjin şehrinde düzenlenecek. Bu önemli organizasyon öncesinde Milli Takım, şampiyonaya hazırlık amacıyla 01–20 Mart 2026 tarihleri arasında Çin'de kamp yapacak. Defne Temur da hem bu kampa hem de Dünya Şampiyonası'na katılarak ay-yıldızlı forma altında mücadele edecek. Milli takım programı bununla da sınırlı kalmıyor. Şampiyona sonrasında Wushu Milli Takımı, 30 Ekim–15 Kasım 2026 tarihlerinde Senegal'in başkenti Dakar'da gerçekleştirilecek olan 4. Dünya Gençlik Olimpiyatları için hazırlanacak. 
 
BAŞKAN KAVUŞ, HEM DEFNE'YE HEM MİLLİ TAKIMA BAŞARILAR DİLEDİ 
 
Meram Belediyesporlu Defne Temur'un milli takıma davet edilmesi, Meram'da spora verilen önemin somut bir göstergesi olarak değerlendirilirken, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da başarılı sporcuyu tebrik ederek kendisine başarılar diledi. Başkan Kavuş, Meram'dan çıkan milli sporcu sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, bu başarının arkasında gençliğe ve spora yapılan yatırımların önemli bir payı olduğunu vurguladı. 

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER