Meram Belediyesporlu Defne Temur milli takımda!

Meram Belediyespor’un başarılı wushu sporcusu Defne Temur, uluslararası arenada Türkiye’yi temsil etme gururunu yaşayacak. Gösterdiği üstün performansla dikkat çeken genç sporcu, Türkiye Wushu Federasyonu tarafından Wushu Kung Fu Milli Takımı kadrosuna davet edildi.

Azmi, çalışkanlığı ve kararlılığıyla genç sporculara örnek olan Defne Temur, hem Meram'ın hem de Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. Meram Belediyespor'un başarılı wushu sporcusu, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etme gururunu yaşayacak. Gösterdiği üstün performansla dikkat çeken genç sporcu, Türkiye Wushu Federasyonu tarafından Wushu Kung Fu Milli Takımı kadrosuna davet edildi.

DEFNE TEMUR, ÇİN'DE DÜZENLENECEK ŞAMPİYONADA MİLLİ FORMAYI TAŞIYACAK

Türkiye Wushu Federasyonu ile Dünya Wushu Federasyonu (IWUF)'un 2026 yılı faaliyet programında yer alan 10. Dünya Gençler Wushu Şampiyonası, 23–31 Mart 2026 tarihleri arasında Çin'in Tianjin şehrinde düzenlenecek. Bu önemli organizasyon öncesinde Milli Takım, şampiyonaya hazırlık amacıyla 01–20 Mart 2026 tarihleri arasında Çin'de kamp yapacak. Defne Temur da hem bu kampa hem de Dünya Şampiyonası'na katılarak ay-yıldızlı forma altında mücadele edecek. Milli takım programı bununla da sınırlı kalmıyor. Şampiyona sonrasında Wushu Milli Takımı, 30 Ekim–15 Kasım 2026 tarihlerinde Senegal'in başkenti Dakar'da gerçekleştirilecek olan 4. Dünya Gençlik Olimpiyatları için hazırlanacak.

BAŞKAN KAVUŞ, HEM DEFNE'YE HEM MİLLİ TAKIMA BAŞARILAR DİLEDİ

Meram Belediyesporlu Defne Temur'un milli takıma davet edilmesi, Meram'da spora verilen önemin somut bir göstergesi olarak değerlendirilirken, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da başarılı sporcuyu tebrik ederek kendisine başarılar diledi. Başkan Kavuş, Meram'dan çıkan milli sporcu sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, bu başarının arkasında gençliğe ve spora yapılan yatırımların önemli bir payı olduğunu vurguladı.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu