SPOR Haberleri

TÜMOSAN Konyaspor’da imzalar atıldı: İlhan Palut dönemi resmen başladı

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

TÜMOSAN Konyaspor’da imzalar atıldı: İlhan Palut dönemi resmen başladı

TÜMOSAN Konyaspor, Teknik Direktörlük görevi için İlhan Palut ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Başkanımız Sayın Ömer Atiker ile yönetim kurulu üyelerimiz katılım sağladı. Gerçekleştirilen törende İlhan Palut, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

KARAKTERLİ VE MÜCADELECİ FUTBOL VURGUSU

İlhan Palut hocamızın, Konya'nın futbol tutkusunu Büyük Konyaspor Taraftarı'nın coşkusuyla birleştirerek; sahada son düdüğe kadar mücadele eden, vazgeçmeyen ve karakterli bir oyun anlayışını takımımıza yansıtacağına olan inancımız tamdır.

KONYASPOR AİLESİNE HOŞ GELDİN

Sayın İlhan Palut ve değerli teknik ekibine kulübümüze hoş geldiniz diyor, Konyaspor'umuzda üstün başarılar diliyoruz.

(Meltem Aslan)

Yorumlar
  • IB
    İzmirde bir Konyalı
    24 saat önce

    Göztepe ye bir hoş geldin yenilgisi o olmaz ise beraberliği tatırılır inşallah.

