PFDK Konyaspor kararını açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

PFDK Konyaspor kararını açıkladı!
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Konyaspor’a Beşiktaş maçı sonrası ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TÜMOSAN Konyaspor'a yönelik disiplin kararlarını duyurdu.

31 Ocak 2026 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş. - TÜMOSAN Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, yeşil-beyazlı ekibin takım halinde sportmenliğe aykırı hareket ettiği belirlendi.

Alınan PFDK kararının tam metni ise şu şekilde;

TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 31.01.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 63.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

