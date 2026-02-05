PFDK Konyaspor kararını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TÜMOSAN Konyaspor'a yönelik disiplin kararlarını duyurdu.
31 Ocak 2026 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş. - TÜMOSAN Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, yeşil-beyazlı ekibin takım halinde sportmenliğe aykırı hareket ettiği belirlendi.
Alınan PFDK kararının tam metni ise şu şekilde;
TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 31.01.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 63.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
