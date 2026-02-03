Konyaspor - Aliağa maçının hakemi belli oldu! Kritik maç ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanına sahne olacak maçların hakemleri belli oldu.
Perşembe günü oynanacak karşılaşmaların yönetim kadrosu kamuoyu ile paylaşıldı.
Konyaspor - Aliağa Maçı Ne Zaman
Konyaspor, Aliağa Futbol ile karşı karşıya gelecek.
5 Şubat Perşembe günü oynanacak olan bu kritik mücadele saat 15.30'da başlayacak.
Düdük Metoğlu'nda
Türkiye Futbol Federasyonu zorlu mücadelede görev alacak hakemi açıkladı;
Konyaspor - Aliağa Futbol karşılaşmasında hakem olarak Muhammet Ali Metoğlu görev yapacak.
Kaynak: Haber Merkezi