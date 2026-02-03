GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konyaspor - Aliağa maçının hakemi belli oldu! Kritik maç ne zaman?

Konyaspor - Aliağa maçının hakemi belli oldu! Kritik maç ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor’un Aliağa Futbol ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanına sahne olacak maçların hakemleri belli oldu.

Perşembe günü oynanacak karşılaşmaların yönetim kadrosu kamuoyu ile paylaşıldı.

Konyaspor - Aliağa Maçı Ne Zaman

Konyaspor, Aliağa Futbol ile karşı karşıya gelecek.

5 Şubat Perşembe günü oynanacak olan bu kritik mücadele saat 15.30'da başlayacak.

Düdük Metoğlu'nda

Türkiye Futbol Federasyonu zorlu mücadelede görev alacak hakemi açıkladı;

Konyaspor - Aliağa Futbol karşılaşmasında hakem olarak Muhammet Ali Metoğlu görev yapacak.

