Konya’da okul servisi belediye aracı ile çarpıştı! YARALILAR VAR
Konya’nın Ereğli ilçesinde okul servisinin Ereğli Belediyesine ait hizmet aracı ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.15 sıralarında Cahı Mahallesi Uhut Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan İ. (36) idaresindeki 42 GAD 61 plakalı okul servisi, Oğuzhan Ç. (32) yönetimindeki 42 YZ 761 plakalı belediye hizmet aracı ile çarpıştı.
Olay yerine ekipler sevk edildi
Kazada okul servisinde yolcu olarak bulunan E.T., kimliği belirlenemeyen 2 öğrenci ile belediye aracının sürücüsü Oğuzhan Ç. ve H.Ç. (37) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
5 kişi yaralandı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
