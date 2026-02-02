Konya’nın tarihi hazinesi Mindos Sarayı keşfedilmeyi bekliyor!

Halk arasında bölgenin sarayı olarak bilinen ve 40 odasıyla dikkat çeken Mindos Sarayı, tarih meraklıları ve ziyaretçiler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.
Kaya mezarının Kral Mindos tarafından eşi ve çocuğu için yaptırıldığı tahmin ediliyor.
Birçok Medeniyete Ev Sahipliği Yaptı
Halkapınar'ın simgelerinden biri haline gelen Mindos Sarayı, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı.
Sarayın kökenleri antik dönemlere dayanıyor ve zaman içinde birçok kültüre ait izlere ev sahipliği yaptığı biliniyor.
Doğa Fotoğrafçısının Objektifinde
Mindos Sarayı'nın güzellikleri doğa fotoğrafçısı Bülent Fakı Şengün'ün objektifine yansıdı.
