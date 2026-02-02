Meramlı sporculardan Türkiye Şampiyonası’nda çifte zafer!

Meram Belediyesporlu sporcular, Kütahya’da düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu şampiyonasında Türkiye şampiyonu olurken, Alanya’daki taekwondo müsabakalarında da Türkiye finallerine yükseldi.

Meram Belediyespor Kulübü sporcuları, hem geleneksel Türk okçuluğu hem de taekwondo branşlarında elde ettikleri önemli derecelerle yine Meram'ı ve Konya'yı gururlandırdı.

İLK BAŞARI HABERİ OKÇULUKTAN GELDİ

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından düzenlenen ve toplam 986 sporcunun katılımıyla Kütahya'da gerçekleştirilen Minikler ve Yıldızlar Kapalı Salon Türkiye Şampiyonası'nda Meram Belediyesporlu sporcular önemli bir başarıya imza attı. 12–13 yaş erkekler takım atışları kategorisinde yarışan Asaf Mengeş, Efe Eymen Kart ve Kerem Arabacı, üstün performanslarıyla Türkiye Şampiyonu oldu.







Aynı organizasyonda 12–13 yaş kızlar bireysel atışlar kategorisinde mücadele eden Fatma Erva Kadaifci ise Türkiye 4.'sü olarak önemli bir derece elde etti.





GENÇ TAEKWONDOCULAR TÜRKİYE FİNALLERİNDE

Öte yandan 23–30 Ocak 2026 tarihleri arasında Alanya'da düzenlenen Batı Grubu Taekwondo Şampiyonası'nda da Meram Belediyesporlu sporcular kürsüye çıkmayı başardı. Zorlu müsabakaların ardından Yıldızlar 37 kg kategorisinde mücadele eden Alanur Kağnıcı ile erkekler kategorisinde yarışan Süleyman Esat Dündar, arka arkaya yaptıkları beşer maç sonunda Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.







Büyük Bayanlar 57 kg kategorisinde mücadele eden milli sporcu Saliha Bağçeci ise turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak Meram Belediyespor'u bir kez daha gururlandırdı.





BAŞKAN KAVUŞ; "TÜM SPORCULARIMIZI YÜREKTEN KUTLUYORUM”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, elde edilen başarıların ardından sporcuları tebrik ederek şu ifadeleri kullandı; "Meram'da gençliğe ve spora yaptığımız yatırımları, geleceğe yapılan en değerli yatırımlar olarak görüyoruz. Spor tesislerimiz, kulüplerimiz ve antrenörlerimizle çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Bu anlayış sayesinde sporcularımız bugün Türkiye çapında önemli başarılara imza atıyor. Meram Belediyespor çatısı altında mücadele eden tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.”

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu