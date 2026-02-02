Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un Berat Gecesi kutlama mesajı

Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi, ilahi rahmet ve mağfiretin sağanak sağanak indiği Berat Gecesi’ne bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Tüm İslam aleminin ve tüm hemşehrilerimin gecesini en içten dileklerimle kutluyorum.” diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Berat Gecesi ile ilgili yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Berat; affa erişme, günahlardan arınma ve ilahi rahmetle yeniden diriliş demektir. Bu mübarek gece; kalplerimizi tövbe ile arındırma, gönüllerimizi sevgi, merhamet ve kardeşlik duygularıyla onarma vaktidir. Yüce Rabbimizin bizlere lütfettiği bu ‘kurtuluş gecesi', hayatımızı muhasebe etmek ve istikametimizi hayra çevirmek için de eşsiz bir fırsattır.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in müjdelediği üzere bu gece, Allah (C.C.) rahmetiyle tecelli eder ve "İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık ve afiyet vereyim.” diye seslenir. Bu gece, samimiyetle yapılan dualar yüce Allah'ın katında karşılıksız bırakılmaz. Bizler de bu müstesna vakitte; rızık, şifa ve af dileyen kullarını geri çevirmeyen Rabbimize yöneliyor; Meram'ımızın huzuru, ülkemizin birliği ve tüm insanlığın selameti için dua ediyoruz.

Ancak bu mübarek gece de kalplerimiz bir yanıyla mahzun olmaya devam ediyor. Başta Gazze ve Filistin olmak üzere, dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm altında yaşayan mazlumların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Bu mübarek gecenin hürmetine; akan kanın ve gözyaşının dinmesini, zulmün son bulmasını ve mazlumların selamete erişmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

Semaya açılan ellerin geri çevrilmediği, tövbelerin kabul olduğu bu mukaddes gecede; dualarımızın Hak katında makbul olmasını diliyor, kıymetli hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Berat Gecesi'ni en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Gecemiz mübarek olsun.”

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu