Hafta ortasından itibaren sıcaklıklar yeniden artacak

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugün ve yarın azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, hafta ortası batı bölgelerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan haftalık tahminlerden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında bu hafta dalgalı bir seyir izlenecek.

Önce mevsim normalleri, sonra bahar havası

MGM tarafından paylaşılan verilere göre, bugün ve yarın ülke genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor. Ancak bu düşüş kısa süreli olacak. Hafta ortasından itibaren batı bölgelerden başlayarak sıcaklıkların tekrar artacağı ve mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Çarşamba günü özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de bahar değerlerine yakın sıcaklıkların görülmesi öngörülüyor. Isınma dalgasının kademeli olarak iç ve doğu kesimlere de yayılacağı bildirildi.

Üç büyük ilde hava durumu

İstanbul'da bugün ve yarın mevsim normallerinde (8-10 derece) seyredecek olan sıcaklıkların, Perşembe gününden itibaren 15 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Ankara'da gece sıcaklıklarının sıfır dereceye kadar düşmesi beklenen Başkent'te, gündüz sıcaklıkları hafta ortasından itibaren 12-14 derece bandına kadar yükselecek.

İzmir'de Haftanın ilk günü yağışla başlayan kentte salı ve çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu, perşembe gününden itibaren ise yağışlı hava hakim olacak. Sıcaklıkların 14-17 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Yağış ve sis uyarısı

Sıcaklık artışıyla birlikte ülke genelinde hafta boyunca yağış beklenirken, iç kesimlerde ve Doğu Anadolu'da sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadiselerinin görülebileceği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji uzmanları, Şubat ayı başında beklenen bu ısınmanın tarımsal faaliyetler ve kar erimeleri üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Özellikle Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde artan sıcaklıkların kar erimesine bağlı riskler oluşturabileceği, vatandaşların güncel tahminleri takip etmesi gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

