Göstericiler polisle çatıştı: 11 polis yaralandı

Göstericiler polisle çatıştı: 11 polis yaralandı
İtalya’nın Torino kentinde dün sol görüşlü bir kültür merkezinin kapatılmasına karşı düzenlenen protestoda göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmada 11 polis yaralandı.

Torino kentinde dün sol görüşlü Askatasuna Kültür Merkezi'nin kapatılması nedeniyle protesto düzenlendi.

Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı gösteride, akşam saatlerine doğru polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.

SOKAKLAR ATEŞE VERİLDİ

Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ederken, göstericiler ise polise taş, şişe ve havai fişek fırlatarak karşılık verdi.

Bir polis minibüsü ve çok sayıda çöp kutusunun ateşe verildiği gösteride, sokaklar savaş alanına döndü.

POLİSİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Göstericiler, aralarına aldıkları bir polisi öldüresiye döverken, çıkan olaylarda 11 polis yaralandı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, 10 kişiyi gözaltına aldı. Çıkan olaylarda kaç göstericinin yaralandığı ise açıklanmadı.

MELONİ YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ: "KARŞIMIZDA DEVLET DÜŞMANLARI VAR"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kalabalık bir gösterici grubu tarafından öldüresiye dövülen polisin görüntüsünü paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: "Bugün Torino'da, Askatasuna binasının boşaltılmasına karşı düzenlenen protesto gösterisi sırasında yaşananlar ciddi ve kabul edilemez bir durumdur. Yasadışı olarak işgal edilen bir binanın meşru bir şekilde boşaltılması, şiddet olayları için bir bahane olarak kullanılmıştır.

Saldırıya uğrayan polisin görüntüleri her şeyi anlatıyor: Karşımızda protestocular değil, devlet düşmanı olarak hareket eden kişiler var. Bunlar ne muhalefet ne de protesto: Devleti ve onu temsil edenleri hedef alan şiddetli saldırılar. Bu nedenle bunlar olduğu gibi taviz ve mazeret gösterilmeden ele alınmalıdır."

"YARGININ DA ÜZERİNE DÜŞENİ SONUNA KADAR YAPMASI LAZIM"

Hükümetin cezasızlıkla mücadele araçlarını güçlendirerek üzerine düşeni yaptığını aktaran Meloni, "Şimdi, yargının da üzerine düşeni sonuna kadar yapması çok önemlidir. Çünkü geçmişte şehirlerimizi tahrip eden ve onları savunanlara saldıranlara karşı alınan önlemleri boşa çıkaran gevşekliklerin tekrarlanmaması gerekiyor. Yasaları savunmak bir provokasyon değildir, bir görevdir. Devlet, cezasızlığa alışkın sahte devrimcilerin şiddetine karşı geri adım atmaz" dedi.

Kaynak: İHA

