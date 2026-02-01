GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi: Ölü ve yaralılar var

Güncelleme Tarihi:

Yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi: Ölü ve yaralılar var
Antalya’da yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Kazada ölü ya da ölülerin olabileceği bildirildi.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Antalya Isparta karayolunda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü Antalya girişi Döşemealtı ilçesi kuzey çevreyolu girişinde yoldan çıkarak devrilip, sürüklenerek şarampola yuvarlandı.

Kazada otobüste yolcu olarak bulunan çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Kazada ölü ya da ölülerin olabileceği ,otobüs içinde ve altında sıkışanların bulunduğu ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

