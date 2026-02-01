Karaman’da jandarmanın yakaladığı 6 kişi tutuklandı
Karaman’da jandarmanın yaptığı uygulamalarda uyuşturucu ve kaçak sigaralar ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Karaman İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında genel uygulamalarını sürdürüyor. 23-31 Ocak 2026 tarihleri arasında JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 19 bin 48 kişi ve 4 bin 658 araç sorgulandı.
Yapılan sorgulamalarda aranan 61 kişi yakalanırken, yakalanan şahıslardan 6'sı tutuklandı. Denetimlerde ayrıca esrar maddesi, 18 adet ecstasy hap, sentetik ecza, 120 paket bandrolsüz sigara, 624 karton bandrolsüz boş makaron ve 1 adet bıçak ele geçirildi.
Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti.
