Karaman’da otomobiller çapıştı: 1 yaralı

Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan Adliye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. yönetimindeki 34 DM 2123 plakalı Audi marka otomobil ile M.G. idaresindeki 70 AF 943 plakalı Toyota marka otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada, 70 AF 943 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

