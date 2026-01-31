GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

RTÜK’ten yapay zeka dolandırıcılığına karşı kamu spotu
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan videolarla gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyaran bir kamu spotu hazırladı.

Üst Kurulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yapay zekayla oluşturulan "Eski Ulaştırma ve Dijital Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Harun Beyat" karakterinin yatırım vaadi içeren konuşmasına yer verilerek, "Gerçeği ayırt et. Bilgiyi teyit et. Gözlerine değil, aklına güven." uyarısı yapıldı.

Yapay zekanın herkesi taklit edebileceği vurgusu yapılan videoda, şunlar kaydedildi:

"Sevdiğiniz birinin görüntüsü size güven verir, ancak gerçekte böyle bir video hiç çekilmedi. Yapay zeka güvenini kullanarak seni kandırabilir. Uygulama indirmeden önce, yatırım yapmadan önce iki kez düşün. Yapay zeka her şeyi taklit edebilir, güveni bile.”

YAPAY ZEKA DOLANDIRICILIKLARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

İngiliz bankacılık birliği UK Finance, özellikle "deepfake" kullanılan yatırım dolandırıcılığı ile romantik ilişki vaat eden dolandırıcılıklarda 2025 yılında devasa bir artış olduğunu bildirmişti.

Mağdurların çoğu zaman dolandırıcılığın arkasında yapay zekanın olup olmadığını anlamasının neredeyse imkansız olduğu, yapay zeka araçlarının ucuzlayıp kolay erişilebilir hale gelmesiyle dolandırıcıların bu teknolojiyi gündelik faaliyetlerine dahil ettiği belirtildi.

Pek çok vakada dolandırıcılar, yapay zeka ile üretilmiş "deepfake” videolarda tanınmış finans uzmanlarını veya kamuya mal olmuş isimleri taklit ederek sahte kripto para ya da borsa tavsiyeleri sunuyor. Bununla birlikte, romantik ilişki temalı dolandırıcılık vakalarında da büyük artış yaşanıyor

Kaynak: AA

