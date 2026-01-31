Fatih Ürek’in vasiyeti ne? Fatih Ürek vasiyeti var mı?

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 3.5 ay yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek, 30 Ocak’ta hayatını kaybetti. Fatih Ürek’in daha önce katıldığı bir programda vasiyetini açıkladığı ortaya çıktı.

Tedaviye cevap vermedi!

Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yaklaşık 107 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 59 yaşında hayatını kaybetti.

Vefat haberinin, sanatçının menajeri ve yakın dostu Mert Siliv tarafından yazılı bir açıklamayla duyuruldu.

Menajer Mert Siliv'in açıklamasında, "20 yıllık dostumu ve aynı zamanda menajerliğini yaptığım çok kıymetli sanatçı Fatih Ürek'i, dört buçuk ay süren zorlu bir sürecin ardından kaybettik” ifadelerine yer verdiği aktarıldı.

Adımı okula verin!

Fatih Ürek'in vasiyetine dair sözleri ise iki yıl önce katıldığı bir televizyon programındaki açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.

Programda kendisine yöneltilen "Vasiyetini yazdın mı?” sorusuna içtenlikle yanıt veren Ürek, hayatındaki en büyük arzusunu şu sözlerle dile getirmişti:

Aslında bir yerde yazdım, bir yerlerde duruyor galiba ama her sene bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Çocukları görünce ağlıyorum.

