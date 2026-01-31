Kuluncum ağrıyor diyen birisi neresini kastetmektedir? Çifte Milyon sorusu

Günlük hayatta özellikle yorgun uyandığımızda veya ters bir hareket yaptığımızda sıkça duyduğumuz "kulunç" tabiri, tıp dilinde daha çok miyofasiyal ağrı sendromu veya kas düğümlenmesi olarak adlandırılan durumu ifade eder. Genellikle kasların aşırı gerilmesi, soğuğa maruz kalması veya duruş bozuklukları nedeniyle oluşan bu sertlikler, kişinin hareket kabiliyetini kısıtlayan bir sızıya yol açar.

"Kuluncum ağrıyor" diyen birisi vücudunun neresini kastetmektedir?

Kulunç, en yaygın olarak kürek kemiklerinin çevresinde, boyun ile omuz arasındaki kas gruplarında ve omurganın iki yanındaki kaslarda hissedilir. Bu ağrılar bazen bıçak saplanması gibi keskin, bazen de sürekli bir gerginlik hissi olarak kendini gösterir. Dolayısıyla bu şikâyeti dile getiren kişi, gövdesinin arka kısmındaki kas dokusundan bahsetmektedir.

Cevap: Omuz ve sırt.

Kaynak: Haber Merkezi