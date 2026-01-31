Beden eğitimi derslerinde kullanılan bir alete hangisinin adı verilmiştir? Çifte Milyon sorusu

Beden eğitimi derslerinin ve jimnastik sporunun en temel ekipmanlarından biri olan bu alet, ismini ve formunu aslında binicilik eğitiminden almıştır. Modern jimnastikte "atlama masası" olarak daha gelişmiş formları kullanılsa da, okullarda ve klasik antrenmanlarda hala özgün ismiyle anılmaktadır.

Beden eğitimi derslerinde kullanılan bir alete hangisinin adı verilmiştir?

Seçenekler arasında yer alan ve at familyasından gelen bu isimler içinde, sadece bir tanesi jimnastik literatüründe yer bulmuştur. Sporcuların üzerinden ellerini koyarak atladıkları, ayakları ayarlanabilen ve üstü genellikle deri veya sentetik bir malzeme ile kaplı olan bu alete, erkek atlara verilen isim olan "beygir" denir.

Cevap: Beygir. (Jimnastikteki tam adı: Atlama Beygiri)

