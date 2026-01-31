Beden eğitimi derslerinde kullanılan bir alete hangisinin adı verilmiştir? Çifte Milyon sorusu
- Güncelleme Tarihi:
Beden eğitimi derslerinin ve jimnastik sporunun en temel ekipmanlarından biri olan bu alet, ismini ve formunu aslında binicilik eğitiminden almıştır. Modern jimnastikte "atlama masası" olarak daha gelişmiş formları kullanılsa da, okullarda ve klasik antrenmanlarda hala özgün ismiyle anılmaktadır.
Beden eğitimi derslerinde kullanılan bir alete hangisinin adı verilmiştir?
Seçenekler arasında yer alan ve at familyasından gelen bu isimler içinde, sadece bir tanesi jimnastik literatüründe yer bulmuştur. Sporcuların üzerinden ellerini koyarak atladıkları, ayakları ayarlanabilen ve üstü genellikle deri veya sentetik bir malzeme ile kaplı olan bu alete, erkek atlara verilen isim olan "beygir" denir.
Cevap: Beygir. (Jimnastikteki tam adı: Atlama Beygiri)
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”