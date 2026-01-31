Koçan hangisinde yoktur? Çifte Milyon sorusu

Botanik terim olarak veya günlük dilde "koçan", bazı bitkilerin yapraklarının toplandığı sert orta kısım ya da üzerinde tanelerin bulunduğu kalın gövde yapısı için kullanılır. Özellikle mutfak kültürümüzde, sebzeleri temizlerken ayırdığımız o sert merkez, bitkinin gelişim sürecinde yaprakları bir arada tutan ana sütun görevi görür.

Verilen seçeneklere göre hangisinde "koçan" bulunmaz?

Mısır, tanelerinin dizildiği o sert yapıya doğrudan "mısır koçanı" denmesiyle bu tanımın en bilinen örneğidir. Lahana ve marul gibi katmerli sebzelerde ise, yaprakların merkezinde birleştiği o beyaz, sert ve odunsu kısım koçan olarak adlandırılır. Ancak ince saplı ve geniş yapraklı bitki grubunda yer alan bir sebze vardır ki, onun anatomisinde bu tür merkezi bir odunsu yapı bulunmaz; o bitki sadece ince dallar ve yapraklardan oluşur.

Cevap: Maydanoz. (Lahana, marul ve mısırın merkezinde sert bir koçan yapısı varken, maydanoz ince saplı bir bitkidir.)

