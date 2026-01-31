Hasan Can Kaya neden gözaltına alındı? Hasan Can Kaya kimdir?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen yeni dalga operasyon kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Operasyonla ilgili iddialar arasında ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın da gözaltına alındığı öne sürüldü. Konuya ilişkin resmî açıklamalar yakından takip ediliyor.

Soruşturma kapsamında yeni operasyon

Uyuşturucu suçlarına yönelik sürdürülen soruşturma çerçevesinde İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda adrese baskın yapıldığı ve çeşitli suçlamalarla birçok kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İddialar neleri kapsıyor?

Soruşturma dosyasında; "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlamalarının yer aldığı ifade ediliyor. Bazı iddialara göre, gözaltına alınanlar arasında kamuoyunda tanınan isimler de bulunuyor.

Hasan Can Kaya hakkında resmî açıklama var mı?

Hasan Can Kaya'nın gözaltına alındığına dair iddialar sosyal medyada ve bazı platformlarda gündeme gelse de, konuya ilişkin yetkili kurumlardan yapılmış kesinleşmiş ve doğrulanmış bir resmî açıklama henüz bulunmuyor. Sürecin savcılık ve güvenlik birimlerinden gelecek açıklamalarla netlik kazanması bekleniyor.

Hasan Can Kaya kimdir?

16 Aralık 1989 tarihinde İstanbul'da doğan Hasan Can Kaya, senaristlik ve stand-up komedyenlik kariyeriyle tanınıyor. Uzun yıllar televizyon projelerinde senarist olarak çalışan Kaya, daha sonra stand-up sahnesine adım attı. "Konuşanlar” adlı talk show programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve dijital platformlarda yayınlanan program, Türkiye'nin en çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

Gözler, Hasan Can Kaya ile ilgili iddialara dair yapılacak resmî açıklamalara çevrilmiş durumda. Gelişmeler oldukça haber güncellenecek.

Kaynak: Haber Merkezi