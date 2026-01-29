Konya’da doktor müezzin kavgası!

​Konya’da aile hekimi Dr. Ahmet Tolu’nun darp edildiği iddiasıyla gündeme gelen olayda bu kez müezzin Yusuf Mete konuştu. Mete, ilk saldırının doktordan geldiğini öne sürerken, Diyanet-Sen Konya Şube Başkanı Ali Koç da müezzinin yalnızca kendini savunduğunu savundu. Olayla ilgili adli süreç sürüyor.

Olay, geçtiğimiz gün Selçuklu ilçesinde Konya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 61 Nolu Şehit Ufuk Başarı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana gelmişti. Görev başındaki Aile Hekimi Dr. Ahmet Tolu, bir kişi tarafından fiziki saldırıya uğradığını belirterek şikâyetçi oldu. Yapılan kontrollerde Dr. Tolu'nun kulak zarında yırtık ve gözünde darp izleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan müezzin Yusuf Mete, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın bu karara itiraz edeceği öğrenildi.

Olayın ardından sessizliğini bozan müezzin Yusuf Mete, yaşananları anlattı. Sağlık ocağına randevuyla gittiğini belirten Mete, şu ifadeleri kullandı:

"11.40'a randevum vardı. Aile hekimimin izinde olduğunu gördüm, yerine bakan doktorun kapısında bekledim. Ekranda ismim görünmediği için sırayla bekledim. İçeri birkaç hasta alındıktan sonra boşluk oluşunca girdim.”

Mete, içeri girdiğinde doktorun kendisini sert bir üslupla dışarı çıkardığını iddia ederek, "Bana ‘Buranın patronu benim' dedi. İlacımı yazmayacağını söyledi. Hakaret etti” ifadelerini kullandı.

Yusuf Mete, tartışmanın büyüdüğünü ve fiziksel müdahalenin doktordan geldiğini öne sürerek şunları söyledi:

"Masadan porselen vazoyu alıp kafama vuracaktı. Refleksle elimi kaldırdım. Daha sonra yakama yapıştı ve yumruk atmaya başladı. Ben de kendimi savundum. Amacım kimseye saldırmak değildi, nefsi müdafaaydı.”

Mete, olay sonrası burnundan yoğun şekilde kan geldiğini, sol kolunu kullanmakta zorlandığını ve kendisinin de darp raporu aldığını ifade etti.

DİYANET-SEN AÇIKLAMA YAPTI

Diyanet-Sen Konya Şube Başkanı Ali Koç da olayla ilgili açıklama yaptı. Koç, yaptıkları incelemeler sonucunda müezzinin saldırgan değil, mağdur olduğunu dile getirdi.

Koç, "Yaşanan arbede neticesinde ilk fiziki müdahalenin hekim tarafından yapıldığı bilgisine ulaştık. Meslektaşımızın amacı asla sağlık çalışanına saldırmak değildir. Bu bireysel bir olaydır. Sağlıkta şiddeti biz de kınıyoruz” dedi.

Koç, müezzinin darp raporu bulunduğunu ve hukuki sürecin takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Tarafların karşılıklı iddialarıyla gündeme gelen olayla ilgili soruşturma sürerken, hem aile hekimi hem de müezzinin adli mercilere başvurduğu, dosyanın savcılık ve mahkeme sürecinde olduğu bildirildi.

Öte yandan Sağlık Müdürlüğünün Dr. Ahmet Tolu ile ilgili soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi